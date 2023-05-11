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Şehit ailelerinden 7’li koalisyona tepki: Dağdan emir geliyor halkımız doğru yolu görsün

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 09:05
Türkiye’de 14 Mayıs’a seçimleri için nefesler tutulmuş durumda. Seçime artık sadece 3 gün kaldı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğini alarak Meral Akşener’in kumar masasının adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li masaya şehit ailelerinin tepkileri sürüyor. Şehit aileleri, “Dağdan emir geliyor halkımız doğru yolu görsün. Bunlar Kandil’den talimat alıyor. 7’li koalisyondan hayır gelmez. Biz bayrağımızı yerde bulmadık, oy verirken şehitleri düşünün” diyerek tepkilerini dile getirdiler. İşte evlat acısıyla yüreği yanan ailelerin o sözleri...
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