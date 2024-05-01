FED faiz kararını açıkladı! Dünya piyasaları merakla bekliyordu! İşte dolar euro ve altın kurunda son durum...

ENFLASYONA RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, enflasyonun ise geçen yıl boyunca düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü anlatıldı.

Açıklamaya, son aylarda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı eklendi.

Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini düşündüğü belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği belirtilerek, faiz oranına yönelik herhangi bir ayarlama yapılırken, gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin değerlendirileceği ifade edildi.