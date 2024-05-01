FED faiz kararını açıkladı! Dünya piyasaları merakla bekliyordu! İşte dolar euro ve altın kurunda son durum...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken banka politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralıkta bıraktı. Fed'in para politikası karar metninde, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir." dedi. İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret ettiği kaydedildi.
ENFLASYONA RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI
İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, enflasyonun ise geçen yıl boyunca düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü anlatıldı.
Açıklamaya, son aylarda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı eklendi.
Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini düşündüğü belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği belirtilerek, faiz oranına yönelik herhangi bir ayarlama yapılırken, gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin değerlendirileceği ifade edildi.
HAZİRAN İTİBARIYLA BİLANÇO KÜÇÜLTME HIZI DÜŞÜRÜLECEK
Fed'in elindeki hazine tahvilleri ile menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, haziran ayından itibaren hazine tahvillerinde aylık sınırın 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürülerek bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağı aktarıldı.
Açıklamada, ipoteğe dayalı menkul kıymet portföyünü küçültme tavanının ise aylık 35 milyar dolar olarak korunduğu ve bu tavanı aşan anapara ödemelerinin hazine tahvillerine yeniden yatırılacağı kaydedildi.
"BEKLENENDEN DAHA UZUN SÜREBİLİR"
Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir." dedi.
ART ARDA 6 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ
ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.
Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.
Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.
ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mart ayında yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türklerin tarihte kazandığı 10 destansı zafer! ⚔️🇹🇷 Başarılarla dolu zümrüt sayfalar...
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi
- Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?
- Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede
- SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı
- Şemsiyeli ördek resimleri arasındaki 3 farkı 15 saniyede bulun!
- Kanuni Sultan Süleyman bu yemeğe bayılıyordu! 1400'lerden 2020'lere hala çok popüler
- 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları RESİMLİ 2024: En Yeni, En Güzel, En Anlamlı Sözler Sizlerle! Instagram, Facebook, X (Twitter)...
- Bu bitki yüksek tansiyonla mücadele ediyor! Çayınıza, çorbanıza bir tutam ekleyin
- 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Resmi tatillerde acil servis çalışır mı?
- Kuşlar Neden Elektrik Tellerinden Zarar Görmez? ⚡ Gizem Çözüldü: Meğer...