Başkan Erdoğan’dan Sincan’da flaş sözler: Bay Bay Kemal adaylardan birini saf dışı bıraktı! FETÖ yöntemleri yine iş başında

Muhalefetin hırsla saldırdığını ifade eden Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hadi bize saldırılarını anladık. Daha düne kadar kendileriyle birlikte olanlara bile acımıyorlar. Tehditler, hakaretler, şantajlar, karanlık pazarlıklar gırla gidiyor. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. İşte gördünüz artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay bay Kemal sen kasetle geldin bunu biliyoruz ama benim milletim seni bu defa kasetle veya CD ile inşallah bir yerlere getirmeyecek. Tam aksine sana, 'bay bay' diyecek."

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananlarla bazı CHP ve HDP'lilerin terör örgütü PKK ve özerklik söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

"ANKARA VE TÜRKİYE'DEN REKOR BİR DESTEK BEKLİYORUZ"

Başkan Erdoğan, görüntüler üzerine şunları kaydetti:

"Buyurun, ne diyeyim ben. Gazi Mustafa Kemal'in partisi CHP'nin ortağının sözlerine bakın. 'Siz Mustafa Kemal'in askerleri olsanız ne yazar. Bu it sürüleri, it sürüleri, it sürüleri.' diyor. Hale bak. Bay Kemal neredesin sen? Hangi yoldasın? Diyorum ki, bay bay Kemal bu teröristlerle el ele, kol kola bu yolculukta. Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki Gazi'ye inanlar, Mustafa Kemal'e inananlar pazar günü bunun hesabını soracaklardır. İşte karşımızdaki tablo bu, milletimizin bu zata ülkesini teslim etmeyeceğine yürekten inanıyorum. Ankara'ya yakışanın ne olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ankara'ya Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? Ankara'ya 21 yılda kurduğumuz güçlü alt yapının üzerinde Türkiye 100 yılını inşa etmek yakışır mı? Ankara'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara yoldaş olmak yakışır mı? Ankara'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak, şahlanış döneminin öncülüğünü yapmak yakışır mı? Ankara'ya Cumhur İttifakı'yla birlikte olmak Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı? İşte bunun için 14 Mayıs'ta Sincan başta olmak üzere tüm Ankara'dan, tüm Türkiye'den rekor bir destek bekliyoruz."

Sincan'ın 28 haneli küçük bir köyden bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri haline dönüştüğünü belirten Erdoğan, sanayisiyle ticaretiyle siyasi ve sosyal canlılığıyla Türkiye'nin özeti denilebilecek olan Sincan'ı anlamadan Türkiye'nin kodlarının çözülemeyeceğini ifade etti.