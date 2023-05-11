Başkan Erdoğan’dan Sincan’da flaş sözler: Bay Bay Kemal adaylardan birini saf dışı bıraktı! FETÖ yöntemleri yine iş başında

"EKONOMİMİZİ GELİŞTİRDİK, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TAHKİM ETTİK"

Başkan Erdoğan, muhalefetin daha önceki seçimlerde "Otobüs ücretlerini bedava yapacağız", "Çiftçilere traktör vereceğiz" vaatlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Aldınız mı? İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların hiçbiri geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları inşallah yutmayacak ve pazar günü de gereğini yapacak." diye konuştu.

Şehir hastanelerini, Sincan'a devlet hastanesi yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bütün dertlerinin Kanuni'nin ifadesiyle "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, insanların sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu, yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım, dış politika konularında adımları attıklarını, hala da atmaya devam ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte yanı başınızdan yüksek hızlı tren geçiyor mu? Bunlar var mıydı? Ama bak şimdi var. Biz yaparız, biz söz verdiğimiz zaman unutanlardan değiliz. İşte şimdi Ankara-Yozgat-Sivas bunu da yaptık mı, yaptık. Milletimizle birlikte gece gündüz çalışarak siyasetimizi güçlendirdik. Ekonomimizi geliştirdik, milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik."

"KARŞIMIZA PKK-FETÖ VE LGBT İLE ÇIKTILAR"

Başkan Erdoğan muhalefeti eleştirerek, "Bunların vizyonu burunlarının ucunu görmeye bile yetmeyecek kadar sığdır. Gerçi önlerine nasıl bir ufuk serersek serelim yine de eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. Bunlar 2007 ve 2011 seçimlerine vesayetle kol kola girdiler. Bunlar 2014 ve 2015 seçimlerine FETÖ ile kol kola girdiler. Bunlar 2018 seçimlerine eski Türkiye'nin tüm hastalıklarını savunarak gittiler.

Bunlar şimdi de karşımıza PKK'sı, FETÖ'sü, tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. Kardeşlerim bu CHP, LGBT'ci mi? Bu HDP, İYİ Parti, LGBT'ci mi? Bir de yanlarında o yavrucuklar var. Onlar da 'Hayır' diyorlar mı? Onlar da hallerinden memnun. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz."

"ANLAŞILAN O Kİ FETÖ YÖNTEMLERİ YİNE İŞ BAŞINDA"

Ailenin kutsiyetine inandıklarını, güçlü ailenin, güçlü milleti oluşturduğunu, yola böyle çıktıklarını ve böyle devam ettiklerini belirten Erdoğan, seçimden sonra ve yapacakları değişikliklerle, güçlü aileyi, milletin oluşumunda en önemli taban olmak üzere kanunlaştıracaklarını, yapabilirlerse Anayasa değişikliğine gideceklerini dile getirdi.