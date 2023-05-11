Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan memura zam müjdesi! En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Genel kurulun Hak-İş camiası, çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için Hak-İş'e teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Hak-İş çatısı altında ter döken, mücadele veren, çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Ülkemiz ekonomisin büyümesinde ve gelişmesinde de Hak-İş'in katkısı vardır. Son 21 yılda Türkiye, milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiyse, her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydettiyse, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olduysa, iş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamını 32 milyona yaklaştırdıysa, ihracatını 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardıysa, hasılı sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar her alanda yüz yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimdir.

Türkiye bugünlere sadece şehitlerimizin kanlarıyla değil, işçilerimizin aziz ve mübarek alın terleriyle de gelmiştir. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Ülkem ve milletim adına her birinize Hak-İş nezdinde tüm kardeşlerime buradan şükranlarımı sunuyorum.