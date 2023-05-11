13 yıl sonra yine kaset kumpası! Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi?

Mahmut Övür'ün canlı yayındaki açıklamaları:

"Hakikaten 2. kez kaset operasyonuyla karşı karşıyayız. Bunun son 2-3 günle alakası yok tamam son zamanda çok sertleşti saldırılar iğrenç bir hale geldi. Bunu sadece FETÖ'cüler değil CHP'nin siyasi aktörleri, gazeteciler, sanatçılar inanılmaz bir kampanya başlattılar. Meral Akşener'in daha önce masadan kalktığı dönemdeki olaylar gibi oldu. Meral Akşener o zaman 2 günde 20 yılda yaşamadığı kadar saldırı yaşadığını söylemişti.