13 yıl sonra yine kaset kumpası! Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce, "45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı." dedi. Peki Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Murat Yılma ve gazeteci Mahmut Övür değerlendirdi.
Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan FETÖ, Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Skandal sonrası CHP fondaşları da harekete geçti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, FETÖ-CHP kumpasına boyun eğerek, "Adaylıktan çekiyorum" dedi.
13 yıl sonra yine kaset kumpası mı? Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi? İnce FETÖ/CHP ve PKK'ya boyun mu eğdi? Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi seçimi nasıl etkiler? Kasetle siyaseti dizayn planı mı? Siyaset gündeminin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Murat Yılma ve gazeteci Mahmut Övür değerlendirdi.
Murat Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:
"Yaşananlar çok karışık bir durum değil aslında. ABD istihbaratı FETÖ maşasını kullanarak CHP'nin patronajında Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine 14 Mayıs 2023 seçimlerine açık bir müdahalede bulundu. Muharrem İnce tehdit, şantaj yahut iftira her neyse bunların toplamında oluşan şekilde yürütülen özel operasyon özel psikolojik operasyonla seçimlerden çekilmek zorun bırakıldı.
Muharrem İnce'nin akşam yatıp sabah karar olması sonucunda bunlar olmadı. ABD'nin istihbaratı FETÖ maşasını kullanarak Muharrem İnce'yi tehdit etti ve bu tehdide CHP destek verdi. CHP'nin örgütü, gazeteciler, sanatçılar, aydınlar elbirliğiyle İnce'yi tehdit ettiler ve İnce'de dün açıklamalar yaptı ve korkup kaygılandı. Netice itibarıyla seçimlerden çekildi. Bu seçime yönelik ilk müdahale değil.
Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanlığı sürecinde 6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belirlenmesi sürecinde de aynı saldırılar başka bir versiyonuyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapıldı. Meral Akşener partisiyle istişare ederek ortak mutabakatıyla masadan kalktı ama aynı süreçle yürütülen linç kampanyasıyla masaya geri döndü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmek zorunda kaldı. Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için yapılan baskılar oldu ve 14 Mayıs 2023 seçimlerine 2. defa müdahale edildi."
Mahmut Övür'ün canlı yayındaki açıklamaları:
"Hakikaten 2. kez kaset operasyonuyla karşı karşıyayız. Bunun son 2-3 günle alakası yok tamam son zamanda çok sertleşti saldırılar iğrenç bir hale geldi. Bunu sadece FETÖ'cüler değil CHP'nin siyasi aktörleri, gazeteciler, sanatçılar inanılmaz bir kampanya başlattılar. Meral Akşener'in daha önce masadan kalktığı dönemdeki olaylar gibi oldu. Meral Akşener o zaman 2 günde 20 yılda yaşamadığı kadar saldırı yaşadığını söylemişti.
Siyasete kaset operasyonuyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafife alınmaması gerektiğini seçilmiş bir siyasi aktör olduğunu hep söylüyorum. 2008 yılında yurt dışındaki bazı merkezler CHP'nin başına geleceğini söylemişti. Şimdi CHP'nin başına kasetle geldiği gibi cumhurbaşkanlığına kasetle gelmek istiyor. Bu onun fotoğrafı. Muharrem İnce'yi kasetle tehdit ederek devre dışı bıraktılar."
KASET KUMPASININ GEÇMİŞİ
Öte yandan 10 Mayıs Baykal'ın da kasetinin ortaya çıktığı gün. Kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yine kaset şantajıyla İnce'yi adaylıktan çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabah Gazetesi yazarlarından Kenan Kıran, kalem kalem Kılıçdaroğlu'nun şantajını kronolojik olarak sıraladı.
Kıran'ın açıklaması şu şekilde:
FETÖ KASET YAYINLADI, CHP'DE GENEL BAŞKAN DEĞİŞTİ
(Tarih: 7 Mayıs 2010) FETÖ düğmeye bastı ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayınladı
(Tarih: 10 Mayıs 2010) Deniz Baykal, FETÖ'nün ikinci kasedin olduğunu açıklanmasının ardından istifa etti.
(Tarih: 10 Mayıs 2010) Deniz Baykal'ın istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi
(Tarih: 16 Mayıs 2010) Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi
(Tarih: 22 Mayıs 2010) Deniz Baykal'ın kasedinin yayınlanmasından 15 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu
KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAHAR' VADETTİĞİ FETÖ KOMPLO KURDU, CHP MEDYASI ALGI YAPTI!
Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin ayağına gitti ancak umduğunu bulamadı. Gelişme üzerine CHP yandaşları ve sosya medya trolleri Muharrem İnce'yi hedef gösteren paylaşımlarını sıraladı.
FETÖ'DEN MUHARREM İNCE'YE SAHTE GÖRÜNTÜLERLE KASET KUMPASI: BAŞROLDE CEVHERİ GÜVEN
Türkiye güne '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasla uyandı. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.
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