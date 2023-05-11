Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi. Ankara'daki ilk durağının ardından Mamak ve Altındağ'da halkla buluşan Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylık yarışından çekilmesi konusunda ilk yorumu yapan Başkan Erdoğan "Muharrem İnce adaylıktan ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi." dedi.
Pursaklardan sonra Mamak ve Altındağ'da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin ilk açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Muharrem İnce adaylıktan ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MAMAK-ALTINDAĞ konuşmasından satır başları şu şekilde:
Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun. Yolların kenarları gümbür gümbürdü. Önceki pazar günü başkent millet bahçesinde ayrı bir destan yazdınız. Ankara'mız çok güçlü bir duruş sergiliyor.
MUHARREM İNCE YORUMU: ÜZÜLDÜM
Ankaralı kardeşlerimin bu kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar.
14 Mayıs, Kılıçdaroğlu'nun bay bay Kemal olacağı gündür. Vesayetçilerden, tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir. Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez.
PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu. 51 Kürt kardeşlerimizin ölüm emrini veren Selo'yu kurtarmak için çabalıyorlar. Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Neye göre, kim veriyor bu paraları. Şimdi bir de LGBT çıktı, İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletim bu ülkeyi sana emanet etmez. Güçlü aileler güçlü milleti oluşturur. Bu güçlü millet bu LGBT'cilerden değil, namusu güçlü olanlardan oluşur.
14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz?
Bizi havayı germekle suçluyorlar. Teröristler neler yapıyor bunu konuşmuyorlar. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez. Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor. Yürüttüğümüz her mücadeleyi, her kazanımı milletimiz ile gerçekleştirdik. Gençlerimiz nasıl bu kadar geniş hayal gücüne sahip oldular? sadece sosyal medya internet yeterli mi? Bizim gerçekleştirdiğimiz yatırım ve kalkınma hamlelerimiz bunu sağlıyor.
76 üniversite vardı, bu üniversite sayısını 208'e çıkardık. Ankara'da 2 tane dev şehir hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısı da 4 bin küsür. Bay bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu. Senin gidecek yerin yok bay bay Kemal. Bakalım nasıl hesap vereceksin. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık, gençlerimizi asla arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizin bizden aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaklarından emin olduk. Kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz.
Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz. Tüm isteklerinin başımızın üstünde yeri var. Tek bir şartımız var; ülkesine milletine değerlerine düşmanlık etmesin.
Nice tuzakları, engelleri aştık. Zaman zaman sorunlar yaşasak da hızla bu sorunları çözerek yükselişe devam ediyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Savunma sanayindeki projelerimiz katlanarak büyüyor.
Başkan Erdoğan'ın PURSAKLAR açıklamaları şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pursaklar'da düzenlenen mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz geleceğine göz dikenleri affetmez, kendisiyle değil terör örgütleriyle yürüyenleri affetmez. Bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bay Bay Kemal biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYİZ"
Siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş kalabalıkların verdiği mesaj şuydu: Milletimiz geleceğine göz dikenleri affetmez, kendisiyle değil terör örgütleriyle yürüyenleri affetmez. Bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bay Bay Kemal biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.
Kayıplarına bahaneler uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Sandık kurullarına bile güvenmiyorlar. Ne yapsalar boş. 14 Mayıs'ta önümüzdeki son engelleri açmakla kalmayacağız. Ankara sadece Selçuklu'dan Osmanlı'ya önemli bir şehir ülkemizin başkenti değildir. Ülkemizin lokomotif şehridir. Bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var. Bir ülkenin zenginliği üretimiyle olur. Şayet petrol ve doğalgaz gibi yer altı zenginliğiniz yoksa çalışmaktan başka seçeneğiniz yoktur. Tarım ülkesi olmuşuz ama çok düşük üretimle ancak karnımızı doyuracak kadar üretim yapmışız.
GIDA VE KONUTLARDAKİ YÜKSELİŞ: ÜSTESİNDEN YİNE BİZ GELECEĞİZ
Asıl sorunumuz enflasyon. Gıda ve konutlardaki yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklarla gidemeyiz. Daha çok konut yapacağız ki kiralar düşsün. Daha çok üretim yapacağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın. Bunların da üstesinden biz geleceğiz. 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. Herkesin hak ettiği refah seviyesine yine biz çıkartırız.
Bunları söylerken elbette insanımızın günlük hayatında karşısına çıkan sıkıntıları görmezden gelmiyor değiliz. Ekonomik olarak hala ayaklarının üzerinde durabilecek başka yer var mı bilmiyorum. Yıkılmadan atlattığımız her badire önümüze yeni fırsatlar çıkarıyor. Millet olarak Gezi olaylarından beri maruz kaldığımız olayların bir boyutunu da ekonomi oluşturuyordu. Kovid salgınında biz daha çok ürettik daha çok sattık. Ukrayna-Rusya savaşında biz kendimizi ülke ve ekonomik olarak farklı yere koyduk. Dünyadaki gelişmeleri byle kendi lehimize çevirdik. Biz bu mücadeleyi verirken muhalefet ne yaptı?
Kazandıkları belediyelerde kimse işinden edilmeyecek diye Bay Bay Kemal namus sözü vermişti ama yerine gelmedi. Ankara'da otobüsler, süt bedava olacaktı. Hatta hızlarını alamadılar çiftçiye bedava traktör vaat etmişlerdi. Şimdi bunlara hesap sormayacak mıyız? Sonra da utanmadan "öyle söyledik" dediler. Bu sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da İzmir'de de böyle. Nice insanlar, anneler gözü yaşlı kaldı. Muhalefetin söylediği vaat değil palavradır. Bunun için biz 21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz.
"21 YILDA YAPTIKLARIMIZI 21 HAFTADA YIKACAK BİR ZİHNİYET"
Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Aman ha kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için küskünlükleri geride bırakın ve sandıklara sıkı sıkıya sarılın. Demek ki kumar masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyor. Meral hanım masadan ayrılamadı. Aynı şekil "noter değil" dedi. Oradan da ayrılamadı.
Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti, HDP yanlarındaki küçük ortaklar LGBT'ci.AK Parti, MHP'ye LGBT sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bunun için adımları seçim sonrası atacağız. Bu adımlarla beraber güçlü aileleri kuracağız. Diğerleri için böyle bir dert yok. Onlar için her şeyden önce LGBT'ci olmak kendi şerefidir. Milletinin hayrına tek işi olmayandan hayır gelmez. Seçim sonrası bu ekibin tamamını tarihin tozlu sayfalarına kaldırarak ülkemize ayrı bir hizmet edeceğiz.
Yatırımla ülkemizi ve şehirlerimizi büyütmekten vazgeçmedik. Çünkü biz ülkemizi gönülden seviyoruz. Her fırsatta geçmişte yaptıklarımızı anlatırken eski defterleri karıştırmıyoruz. Yaptığımız her işe ilaveten ne yapacağımızı hemen söylüyoruz. Seçim beyannamesinde önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı yüzlerce başlık altında ilan ettik.
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