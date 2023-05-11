11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

Son dakika | Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Türkiye'nin dört yanından gelen gençlerle sohbet etti. Geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik sayısız soruları olan gençlerle tek tek ilgilenen Başkan Erdoğan'ın samimi yanıtları bu akşam saat 21.00'da TV kanalları ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA