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Başkan Erdoğan'dan İnce yorumu: FETÖ yöntemleri yine iş başında

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2023 18:21
14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkent Ankara'da peş peşe mitingler yapıyor. Pursaklar ve Mamak'tan sonra Başkan Erdoğan, Sincan Atatürk Caddesi'ndeki AK Parti mitinginde coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan, ''Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek.'' dedi.
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