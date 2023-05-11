11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muharrem İnce'ye FETÖ kumpası sonrası Memleket Partisi'nden Başkan Erdoğan'a destek kararı

Muharrem İnce'ye FETÖ kumpası sonrası Memleket Partisi'nden Başkan Erdoğan'a destek kararı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
ABONE OL
Muharrem İnce’ye FETÖ kumpası sonrası Memleket Partisi’nden Başkan Erdoğan’a destek kararı

Son dakika: Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, şantajla adaylıktan çektirilen Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi’nden istifa ederek Cumhur İttifakı’na ve Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı. Açıklamada İnce’nin FETÖ’cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile adaylıktan çekilmeye zorlandığı bildirildi.

SON DAKİKA! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi. İnce "Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerine yer verdi.

İNCE: NE KADAR KAÇAK FETÖ'CÜ VARSA YURT DIŞINDAN SALDIRIYORLAR!

Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin FETÖ merkezli kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına ağır yüklenen Muharrem İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" açıklamasını yaptı.

MUHARREM İNCE'YE FETÖ KUMPASI SONRASI İSTİFA! "DESTEĞİMİZ BAŞKAN ERDOĞAN'A"

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, şantajla adaylıktan çektirilen Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden istifa ederek Cumhur İttifakı'na ve Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı.

Açıklamada İnce'nin FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile adaylıktan çekilmeye zorlandığı bildirildi.

İŞTE O DİLEKÇE!

Toraman, istifa dilekçesinde "Genel Başkanımız Muharrem İnce, FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirtiyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ! "MİLLETİM SENİ KASETLE BİR YERLERE GETİRMEYECEK"

Sincan AK Parti mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanları adaylarından birini saf dışı bıraktı. O da yarın ya da Cumartesi ortaya çıkar. Bunların işi fırıldak. Bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldak diyebiliriz." dedi.

FETÖ merkezli sahnelenen olayı "Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar" özetleyen Başkan Erdoğan, "Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay Bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE "GEL" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" adlı şarkısını da eklediği paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında! BAŞKAN ERDOĞAN: FETÖ YÖNTEMLERİ YİNE İŞ BAŞINDA!
Yine kaset kumpası! ABD istihbaratı devrede YİNE KASET KUMPASI! ABD İSTİHBARATI DEVREDE
O paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı O PAYLAŞIMLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muharrem İnce’ye FETÖ taktiği kaset kumpası! MUHARREM İNCE'YE FETÖ TAKTİĞİ KASET KUMPASI!
İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ DÜNYA BASININDA
İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA