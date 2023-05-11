Muharrem İnce'ye FETÖ kumpası sonrası Memleket Partisi'nden Başkan Erdoğan'a destek kararı
Son dakika: Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, şantajla adaylıktan çektirilen Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi’nden istifa ederek Cumhur İttifakı’na ve Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı. Açıklamada İnce’nin FETÖ’cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile adaylıktan çekilmeye zorlandığı bildirildi.
SON DAKİKA! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi. İnce "Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerine yer verdi.
İNCE: NE KADAR KAÇAK FETÖ'CÜ VARSA YURT DIŞINDAN SALDIRIYORLAR!
Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün bir basın toplantısı düzenledi.
CHP'nin FETÖ merkezli kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına ağır yüklenen Muharrem İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" açıklamasını yaptı.
MUHARREM İNCE'YE FETÖ KUMPASI SONRASI İSTİFA! "DESTEĞİMİZ BAŞKAN ERDOĞAN'A"
Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, şantajla adaylıktan çektirilen Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden istifa ederek Cumhur İttifakı'na ve Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı.
Açıklamada İnce'nin FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile adaylıktan çekilmeye zorlandığı bildirildi.
İŞTE O DİLEKÇE!
Toraman, istifa dilekçesinde "Genel Başkanımız Muharrem İnce, FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirtiyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ! "MİLLETİM SENİ KASETLE BİR YERLERE GETİRMEYECEK"
Sincan AK Parti mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanları adaylarından birini saf dışı bıraktı. O da yarın ya da Cumartesi ortaya çıkar. Bunların işi fırıldak. Bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldak diyebiliriz." dedi.
FETÖ merkezli sahnelenen olayı "Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar" özetleyen Başkan Erdoğan, "Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay Bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek." ifadelerine yer verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE "GEL" ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" adlı şarkısını da eklediği paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü her ülkede aynı mı? İşte tarihçesi...
- SGK'dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! Dilekçe detayları...
- AÖL SINAV SONUÇLARI MEB sorgulama ekranı! AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı? Açık Lise öğrenci girişi!
- İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları İstanbul oy oranları!
- JUVENTUS-SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE! 11 Mayıs Juventus - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?
- 12 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı? 14 Mayıs seçim öncesi okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün olacak? MEB duyurusu!
- YSK son dakika açıklama geldi mi? Yüksek Seçim Kurulu Muharrem İnce hakkında açıklama yapacak mı, ne zaman? 14 Mayıs 2023 seçimleri son durum ne?
- BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranları!
- KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
- NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy oranları!
- AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?
- 14 MAYIS NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları 2023!