Muharrem İnce’ye FETÖ kumpası sonrası Memleket Partisi’nden Başkan Erdoğan’a destek kararı

İNCE: NE KADAR KAÇAK FETÖ'CÜ VARSA YURT DIŞINDAN SALDIRIYORLAR!

Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin FETÖ merkezli kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına ağır yüklenen Muharrem İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" açıklamasını yaptı.

MUHARREM İNCE'YE FETÖ KUMPASI SONRASI İSTİFA! "DESTEĞİMİZ BAŞKAN ERDOĞAN'A"

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, şantajla adaylıktan çektirilen Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden istifa ederek Cumhur İttifakı'na ve Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı.