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SON DAKİKA | Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti | Kemal Derviş kimdir?

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Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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SON DAKİKA | Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti | Kemal Derviş kimdir?

Son dakika haberine göre eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. Kemal Derviş, 2001 yılında Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olarak görev almıştı.

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