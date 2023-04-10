İngiliz The Times'tan 14 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu analizi: Her zaman kaybeden kişi Erdoğan'ın karizmasından yoksun
İngiliz merkezli The Times, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir analiz kaleme aldı. Mezhepçi ifadelerin kullanıldığı analizde Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından bu yana sürekli olarak kaybettiğine dikkat çekilirken "Erdoğan'ın karizmasından yoksun" denildi.
İngilizlerin önde gelen gazetelerinden The Times, HDP destekli 6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir analiz yayınladı. The Times'ta yer alan analizde Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanılırken, bugüne kadar girdiği her seçimi kaybettiğine de vurgu yapıldı. Analizde CHP lideri için "Çocukken bile alışılmadık derecede sessizdi" denildi.
"CAMİDE NAMAZ KILMAZLAR İÇKİ İÇEBİLİRLER"
Mezhepçi ifadelerin de yer aldığı analizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişi hakkında da bilgi verildi.
O bölümde, "Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin Sünni olmayan ilk cumhurbaşkanı olacak. İnanç sistemi Alevilik, Şii İslam'ın bir koludur ve hümanizmi, barışı ve cinsiyet eşitliğini savunur. Aleviler camide namaz kılmazlar, içki içebilirler ve kadınlar genellikle başörtüsü takmazlar." denildi.
"2010'DAN BU YANA BİRÇOK KEZ YENİLDİ"
CHP liderinin bugüne kadarki siyasi geçmişinin de incelendiği analizde, Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimden yenilgiyle ayrıldığına değinildi. The Times, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu 2010'dan itibaren "partisini birçok seçim yenilgisine sürüklediğini" belirtti.
"ERDOĞAN'IN KARİZMASI YOK"
CHP içerisindeki bazı eleştirmenlerin ve muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "çok yaşlı, çok sessiz kazanamamayla çok ilişkili" olduğunu söylediği de analizde yer aldı. Ayrıca "Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun" denildi.
"KAYBEDEN KAZANANA KARŞI YARIŞIYOR"
Adının açıklanmasını istemeyen bir CHP'li siyasetçiye dayandırılan bölümde ise "Her zaman kaybeden kişiyi, her zaman kazanan bir adama karşı yarıştırıyorsunuz." ifadeleri paylaşıldı.
"SECCADE ÜZERİNDE AYAKKABILI POZ"
Analizde ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde seccade üzerinde ayakkabıyla verdiği pozdan da bahsedildi. İngiliz merkezli gazete konuyla ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu, geçen hafta, Ramazan orucunu bozmak için bir yemekte ayağında ayakkabısıyla (ciddi bir hakaret) 'kazara' seccadenin üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.
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