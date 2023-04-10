İngiliz The Times’tan 14 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu analizi: Her zaman kaybeden kişi Erdoğan’ın karizmasından yoksun

"ERDOĞAN'IN KARİZMASI YOK"

CHP içerisindeki bazı eleştirmenlerin ve muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "çok yaşlı, çok sessiz kazanamamayla çok ilişkili" olduğunu söylediği de analizde yer aldı. Ayrıca "Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun" denildi.