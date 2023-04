İngiliz The Times’tan 14 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu analizi: Her zaman kaybeden kişi Erdoğan’ın karizmasından yoksun

İngilizlerin önde gelen gazetelerinden The Times, HDP destekli 6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir analiz yayınladı. The Times'ta yer alan analizde Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanılırken, bugüne kadar girdiği her seçimi kaybettiğine de vurgu yapıldı. Analizde CHP lideri için "Çocukken bile alışılmadık derecede sessizdi" denildi.