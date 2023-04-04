CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP’nin ihanet bildirgesine Kemal Kılıçdaroğlu tamam dedi mi? Terör operasyonlarının durması için el sıkıştınız mı?

BÜYÜK SIR SEÇİM BİLDİRGESİNDE GİZLİ

CHP ile HDP'nin hangi protokolde anlaştığı bilinmezken, her iki tarafın da sır gibi sakladığı anlaşmanın ne olduğu net biçimde ortaya konulmazken, aslında bütün sır perdesi HDP'nin seçim bildirgesinde aralanıyor.