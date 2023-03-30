HDP’nin seçim bildirgesinde dikkat çeken maddeler: Türkiye’yi yıkma vaadinden, özerkliğe yok yok! Kemal Kılıçdaroğlu ile bunların pazarlığı mı yapıldı?

Ayrıca terör örgütleriyle iltisak ve irtibatlı olanların serbest bırakılmasının önünü açacak bir düzenleme de yapılacağı açıklandı. Bildirgede yer alan ilgili maddede, "İltisak ve/veya irtibatlı olma gibi kavramları ceza ve idari mevzuattan çıkaracağız. TCK ve TMK'daki özgürlükleri kısıtlayan ve baskıcı rejime hizmet eden maddeleri değiştirip bunları hukuki belirlilik ve hukuk güvenliği ilkesine, evrensel düzenlemelere uygun hale getireceğiz." denildi.