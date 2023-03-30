HDP'nin seçim bildirgesinde dikkat çeken maddeler: Türkiye'yi yıkma vaadinden, özerkliğe yok yok! Kemal Kılıçdaroğlu ile bunların pazarlığı mı yapıldı?
Son dakika haberi | Hakkında açılan kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile birlikte girme kararı alan HDP, seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede dikkat çeken maddeler yer alırken, HDP'li Sırrı Sakık'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve PKK elebaşılarından Sabri Ok'un da destek verdiği "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." şeklindeki skandal sözlere de daha ilk sayfadan gönderme yapıldı. Bildirgede ayrıca 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan KHK'ların iptali, özerklik, din dersinin kaldırılması, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesi ve FETÖ-PKK medyasının geri iade edilmesi gibi maddeler yer aldı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere son sürat yaklaşırken; geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlık sonucu aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, kapatma davası nedeniyle seçime birlikte girmeye karar verdiği "Yeşil Sol Parti" ile birlikte seçim bildirgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sözümüz vardı. Bütün tedbirleri alacağız dedik, Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk. Şimdi buradayız, birlikte yürüyoruz" dedi. HDP tarafından açıklanan seçim bildirgesinde çok çarpıcı ifadeler ve maddeler yer aldı.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ YIKMA VAADİ
Bildirgenin girişinde geçtiğimiz günlerde HDP'li Sırrı Sakık tarafından dillendirilen ve PKK'nın sözde elebaşılarından Sabri Ok tarafından da destek verilen, "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." vaadine vurgu yapıldı. Bildirgenin henüz girişinde "Buradayız birlikte değiştireceğiz." ifadelerine yer verildi.
Bildirgede sürekli olarak "Demokratik Cumhuriyet" tabiri kullanılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısının değiştirileceğinin ve özerk yönetim anlayışının uygulanacağının sinyali verildi.
ÖZERKLİK VAADİ
Bildirgenin 2'nci bölümünün giriş kısmında sıralanan maddelerde ise "Merkezin tahakkümüne karşı yereli" ifadesi bulunurken, "yerel" göndermesi ile özerklik vaadi verildi.
DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK
Bildirgede terör tutuklusu Selahatin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesinin önünün açılacağı da vadedildi. "İnfaz rejimini adil ve eşit hale getireceğiz" başlıklı kısımda "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi hükümlülerin koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız." denildi.
Ayrıca terör örgütleriyle iltisak ve irtibatlı olanların serbest bırakılmasının önünü açacak bir düzenleme de yapılacağı açıklandı. Bildirgede yer alan ilgili maddede, "İltisak ve/veya irtibatlı olma gibi kavramları ceza ve idari mevzuattan çıkaracağız. TCK ve TMK'daki özgürlükleri kısıtlayan ve baskıcı rejime hizmet eden maddeleri değiştirip bunları hukuki belirlilik ve hukuk güvenliği ilkesine, evrensel düzenlemelere uygun hale getireceğiz." denildi.
KAYYUM RAHATSIZLIĞI
Belediyeleri terör örgütü PKK'ya finansman kaynağı olarak kullanan HDP, bu tip durumlarda "kayyum atanması" uygulamasına da son vereceğini vadetti. Bildirgede "Kayyım rejimine karşı halk iradesi" başlığı ile yer alan kısımda "Meclisler, kent konseyleri, platformlar, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlenmeleri ile yönetime ve karar süreçlerine katılan halkın iradesiyle demokrasiye ve eşit temsiliyete dayalı yerel yönetimleri güçlendireceğiz." ifadeleri kullanılırken; yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adı altında bir kez daha "özerklik" göndermesinde bulunuldu.
15 TEMMUZ SONRASI KHK'LAR İPTAL EDİLECEK
15 Temmuz'da gerçekleşen FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası örgüt üyelerinin ve bağı bulunan kişi ve kurumların hızla tasfiye edilmesi için hazırlanan KHK'ların iptal edileceği de vaatler arasında yer aldı. KHK'ların iptal edilmesi ile beraber KHK'lı örgüt mensubu ve ilişkili kişilerin görevlerine iade edileceği de duyuruldu.
Bildirgede KHK'lılarla ilgili "KHK'liler için iade-i itibar sağlayacağız", "Kazanılmış haklarını iade edeceğiz." gibi maddeler de bulunuyor.
SINIR ÖTESİNE TERÖR DEVLETİ KURULMASININ ÖNÜ AÇILACAK
Bildirgede "Barışçı dış politika" başlığı altında yer alan vaatler dikkat çekti. Türkiye'nin sınır hattında terör devleti kurulmasının önünü açacak vaatler bu başlık altında sıralanırken; Mavi Vatan ve Kıbrıs gibi konulardan da adeta vazgeçileceğinin sinyali verildi. "Barışçı politika" maskesi altında sınır ötesine yapılan askeri operasyonlara son verileceği bildirildi.
CHP'NİN "BAHARLAR GELECEK" TEMALI SEÇİM SLOGANINA ATIF
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oynadığı ve "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla başlatılan reklam kampanyası da bildirgede unutulmadı. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak "Mutlaka kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. 2023 Baharı'nda birlikte değiştireceğiz." ifadeleri yer aldı.
DİN DERSİ KALDIRILACAK
Okullarda okutulan "din dersinin" kaldırılacağı da vaatler arasına girerken; "Her öğrencinin kendi inancı ve kültürü doğrultusunda seçmeli olarak ders ve eğitim alma/almama hakkını gözeteceğiz." denildi.
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