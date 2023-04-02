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PKK'nın katlettiği Kürt siyasetçiler! HDP'li vekillerin sırtını dayadıklarının namlusunda Kürtlerin kanı var

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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PKK’nın katlettiği Kürt siyasetçiler! HDP’li vekillerin sırtını dayadıklarının namlusunda Kürtlerin kanı var

Her fırsatta Kürtleri savunduğu söyleyen PKK, ne yazık ki Kürt halkına yönelik sayısız katliam gerçekleştirdi. İşte bu noktada, doğrudan hedef seçilen bir grup da Kürt siyasetçilerdi. Kimi kurşuna dizildi; kimi patlayıcı ile öldürüldü. Akıllara kazınan o katliamlar geliyor ekranlarınıza...

Teröre finans olmayan belediye başkanlarını "şehit ettiler". PKK'nın önüne set çeken siyasetçilere "pusu kurdular". Bölgede haber yapan gazetecilere "kurşun sıktılar". Okulları basarak, eğitimi önlediler. Kürt halkına nefes olan doktorları bile "acımadan katlettiler". Burada baraj yapmaya çalışanlar, yol yapmaya çalışanlar, cami yapan iş adamlarımızı katlediyorlar.

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90lı yıllardan beri, Diyarbakırda köyden bizim 25 km olduğu için Diyarbakır'dan araç gelemiyordu. yollara mayın döşüyorlardı.

Onlarca köy basıldı, binlerce sivil sonsuzluğa uğurlandı. Ancak pkk'nın hedefinde olan asıl kitle, Doğu ve güneydoğu'yu geliştirmek için
gerçekleri haykıranlardı....

Ana Vatan Partisi döneminde rahmetli Mesut Yılmaz, Diyarbakır mitingine gelmişti.Orada belediye başkanı Muhittin Şerafettinoğlu bir de yanındaki belediye yazı işleri müdürü Adil Kaplan ile beraber geldiler buraya. Amcamın oğlu da yanlarındaydı. PKK bunların yolunu Vadi Köprüsü'nde kesti. Rahmetli Muhittin Şerafettinoğlu, onu kaç kurşunla şehit ettiler... Yanındaki yazı işleir müdürü Adil Kaplan'ı da şehit ettiler.

1990'lı yıllarda Doğu'da kırmızı mektup korkusu vardı. Bu PKK'nın, örgüte haraç vermeyen iş adamı ve siyasileri tehdit yöntemiydi. Talimatlarını dikkate almayan her ailenin ocağına ateş düşürdü.

PKK....26 Ekim 2014... Köy korucusu nihat çaprak, bir elektrik direğine bağlanmış olarak bulundu. 38 yaşındaki köy korucusu kurşuna dizilerek şehit edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesti teröristler. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman; PKK'lı grup tarafından kaçırıldı. Cenazesi 1 kilometre uzakta bulundu....

10 Ekim 2016 AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, çocuklarının gözü önünde acımadan katledildi....

AK Parti Hakkari 1. sıra Milletvekili Adayı Ahmet Budak Şemdinli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. PKK'nın kurduğu pusu sonucu ardında yedi evladını bıraktı... Başkanımız kürttü. hakakrili bir gençti ve Hakkari bölgesinde sevilip sayılan insanlara değer veren, insanlara bir ışıktı.

Ahmet Budak'ın şehit haberi geleli daha bir gün olmuştu. Teröristlerin ehdefinde bu kez; AK Parti Dicle ilçe başkanı Deryan Aktert vardı. Sözde Kürt haklarını savunan PKK'nın namlusunun ucunda yine bir Kürt vardı. Deryan Aktert; vücudana isabet eden 8 kurşunla şehit oldu...

16 Ekim 2016... Van'ın Erciş ilçesinde Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu'ya da saldırı düzenledi hainler.

10 Kasım 2016. Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk; makam odasına yerleştiriken patlayıcı maddenin infilak etmesi ile; ağır yaralandı. Ve 11 kasım sabahı da; şehit düştüğü haberi geldi....

30 Haziran 2017... AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, hain bir pusuya düşürüldü. Kadın kılığına giren terörist Mercan'a kurşun yağdırdı.

PKK'lı teröristler sadece bir gün sonra yine çıktı sahneye. 1 temmuz 2017... PKK'lı teröristler; AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi uzun namlulu silahlarla katletti.

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