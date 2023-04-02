PKK’nın katlettiği Kürt siyasetçiler! HDP’li vekillerin sırtını dayadıklarının namlusunda Kürtlerin kanı var

10 Ekim 2016 AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, çocuklarının gözü önünde acımadan katledildi....

AK Parti Hakkari 1. sıra Milletvekili Adayı Ahmet Budak Şemdinli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. PKK'nın kurduğu pusu sonucu ardında yedi evladını bıraktı... Başkanımız kürttü. hakakrili bir gençti ve Hakkari bölgesinde sevilip sayılan insanlara değer veren, insanlara bir ışıktı.

Ahmet Budak'ın şehit haberi geleli daha bir gün olmuştu. Teröristlerin ehdefinde bu kez; AK Parti Dicle ilçe başkanı Deryan Aktert vardı. Sözde Kürt haklarını savunan PKK'nın namlusunun ucunda yine bir Kürt vardı. Deryan Aktert; vücudana isabet eden 8 kurşunla şehit oldu...