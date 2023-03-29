Kamu hizmetlerini PKK’nın emrine veren HDP’li Ahmet Türk’ün kirli sicili! 14 Mayıs provokasyonu başladı! Kürtlere ağır hakaret

HDP'Lİ AHMET TÜRK'LÜ MARDİN

14 Mayıs seçimleri öncesinde provokasyon amaçlı sahneye çıkan Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki örgütsel faaliyetleri yeniden akıllara geldi. Seçim öncesi kürt halkını tehdit eden HDP'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kürt halkına hizmet yerine kültürlerini de yok etmek için çaba sarf ettiği ortaya çıktı. Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken nasıl belediyeyi örgütün hizmetine kullandığıyla ilgili adli ve idari soruşturmalara yansıyan tespitlere ulaşıldı. İşte ele geçirilen o bilgiler: