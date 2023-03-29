Kamu hizmetlerini PKK'nın emrine veren HDP'li Ahmet Türk'ün kirli sicili! 14 Mayıs provokasyonu başladı! Kürtlere ağır hakaret
HDP'liler 14 Mayıs seçimleri öncesi Kürt halkına karşı provokasyona başladı. HDP'li Ahmet Türk, eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sözlerini ağzına almaya yeltenirken, iktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçlayarak tehdit etti. İşte Kürtlere skandal yakıştırmalarda bulunan Ahmet Türk'ün kirli şeceresi...
Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullanarak 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar verdi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük vaadinde bulunan Ahmet Türk "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi" derken iktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı.
"Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" diyerek Kürt halkını da tehdit eden HDP'li Ahmet Türk'ün terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istediği konuşmasını CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokolden izledi. Ahmet Türk'ün ardından PKK/KCK terör örgütü yöneticileri sahneye yeniden sözde "özyönetim" oyununu koydu.
HDP'Lİ AHMET TÜRK'LÜ MARDİN
14 Mayıs seçimleri öncesinde provokasyon amaçlı sahneye çıkan Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki örgütsel faaliyetleri yeniden akıllara geldi. Seçim öncesi kürt halkını tehdit eden HDP'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kürt halkına hizmet yerine kültürlerini de yok etmek için çaba sarf ettiği ortaya çıktı. Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken nasıl belediyeyi örgütün hizmetine kullandığıyla ilgili adli ve idari soruşturmalara yansıyan tespitlere ulaşıldı. İşte ele geçirilen o bilgiler:
TERÖRİSTLER BELEDİYE ARACIYLA KAÇTI
*Mardin'in Artuklu ilçesinde, Cevizli Jandarma Karakoluna düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun Mardin'in Mazıdağı Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi'ne ait bir araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.
*Hoşgeldin Bebek, Taziye Ziyaretleri, Asker Ziyaretleri, Beyaz Tebrik, Yalnız Değilsiniz, Engelli Ziyaretleri, Topu Olmayan Okul Kalmasın Projesi, Okumak Sizden Kalem Defter Büyükşehirden, Çölyak Hastalarına Gıda Kolisi Yardımı, Minik Eller Üşümesin Projesi, Sosyal Riski İnceleme Raporları, Gıda Yardımı, Kandil Günlerinde Çörek Dağıtımı, dini bayramlarda ve öncesinde aile ziyaretleri ve yardım çalışmaları sonlandırıldı.
*23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli günlerde ilgili kurumlara ziyaret ve o gün ile ilgili programlar düzenleyen Halkla İlişkiler Birimi kapatıldı ve bu faaliyetlere son verilmesi talimatı verildi.
*Mardin Kızıltepe ilçe Belediyesinde, park, taziye evi ve sosyal hizmet merkezi gibi yerlerin isimleri terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin isimleriyle değiştirilmek amacıyla meclis kararları alındı. Yine Kızıltepe ilçe Belediyesinde; önceki dönem görev yapan belediye başkan vekili tarafından açılmış olan kadın merkezleri HDP'li belediye yönetimi tarafından tasfiye edilerek atıl hale getirilmiş, binadaki malzemeler usulsüzce dağıtılarak kaybedildi.
*Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü teşkilat şemasından kaldırıldı. Kent A.Ş'de görev yapan 10'u şehit ve gazi yakını olmak üzere toplam 172 personelin görevlerine son verildi.
*Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini desteklemek ve yörenin yok olmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlerinin üreterek satışa sunmak amacıyla kurulan Amber Sayra Kadın Dayanışma ve Kurs Merkezi kapatıldı. Halkın eğitim ve öğretimine, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine destek veren Bilgi Evi kapatıldı.
*Turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılardan Kasımiye ve Zinciriye Medreselerinde yapılan çalışmalar durduruldu.
*Mardin Savur ilçe Belediyesinde ise; sözde değer ailesi olarak nitelendirilen ailelere mensup 41 kişi sadece öldürülen bir terörist yakını olmaları gerekçesiyle belediye şirketlerine işçi olarak alındı.
HDP'LİLER GİTTİ MARDİN AYAĞA KALKTI
HDP'li Ahmet Türk'ün görevden alınmasıyla beraber kamu kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasının önüne geçilerek vatandaşlara hizmeti sunuldu.
Göreve atanan kayyum ile birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2.8 milyar lira borcu ödendi ve 2 milyar Türk lirası yatırım yapıldı.Kayyum atanan diğer ilçe belediyelerinde ise; Derik Belediyesi'nin 145 milyon lira borcu ödenirken 169 milyon lira yatırım, Kızıltepe Belediyesinin 424 milyon lira borcu ödendi 291 milyon yatırım yapıldı.
Mazıdağı Belediyesinin 1.1 milyon lira borcu öndendi 64 milyon lira yatırım yapıldı. Nusaybin İlçelisinin 175 milyon lira borcu ödendi 68 milyon lira yatırım yapıldı. Savur Belediyesinin 8.9 milyon lira borcu ödendi 31 milyon lira yatırım yapılarak halkın refah seviyesi arttırıldı.
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