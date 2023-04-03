İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK'dan FETÖ'ye, DHKP-C'den YPG'ye... Onlarca vaat ve destek

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi HDP ortaklığındaki 6'lı koalisyon masası tarafından aday gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile oturduğu pazarlık masasında verdiği vaatler gündemdeki sıcaklığını korurken; geçmişte terör örgütleri ile ilişkileri ve destekleri de hafızalarda yer alıyor. Terör örgütü PKK başta olmak üzere FETÖ, DHKP-C, PYD/YPG gibi birçok örgüte sahip çıkan Kılıçdaroğlu'nun örgütlere vaatleri arasında özerklikten, teröristlerin işlerine iade edilmesine varana kadar birçok madde yer alıyor. aHaber.com.tr Kılıçdaroğlu ile terör örgütleri arasındaki ilişkinin dosyasını açtı. İşte detaylar...