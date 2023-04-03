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Haberler Galeri İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK'dan FETÖ'ye, DHKP-C'den YPG'ye... Onlarca vaat ve destek

İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK'dan FETÖ'ye, DHKP-C'den YPG'ye... Onlarca vaat ve destek

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi HDP ortaklığındaki 6'lı koalisyon masası tarafından aday gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile oturduğu pazarlık masasında verdiği vaatler gündemdeki sıcaklığını korurken; geçmişte terör örgütleri ile ilişkileri ve destekleri de hafızalarda yer alıyor. Terör örgütü PKK başta olmak üzere FETÖ, DHKP-C, PYD/YPG gibi birçok örgüte sahip çıkan Kılıçdaroğlu'nun örgütlere vaatleri arasında özerklikten, teröristlerin işlerine iade edilmesine varana kadar birçok madde yer alıyor. aHaber.com.tr Kılıçdaroğlu ile terör örgütleri arasındaki ilişkinin dosyasını açtı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 15:07
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İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK’dan FETÖ’ye, DHKP-C’den YPG’ye... Onlarca vaat ve destek

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 41 gün kaldı. Türkiye seçim sürecine adım adım yaklaşırken, HDP destekli 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alabilmek için oturduğu pazarlık masasındaki vaatleri çok konuşuldu. HDP'nin açıkladığı seçim bildirgesinde pazarlığın ipuçları görülürken, akıllara Kılıçdaroğlu'nun PKK'dan FETÖ'ye, DHKP-C'den YPG'ye varana kadar terör örgütlerine verdiği destekler ve vaatler geldi. aHaber.com.tr olarak Kılıçdaroğlu'nun o dosyasını açıyoruz. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK’dan FETÖ’ye, DHKP-C’den YPG’ye... Onlarca vaat ve destek

PKK/PYD-YPG
"Yerel Yönetimler Özerklik Şartını Aynen Kabul Edeceğiz"
- CHP genel başkanı olduktan sonra Hakkari'de yaptığı ve bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı mitingde skandal açıklamalara imza attı.
- Kılıçdaroğlu, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz" dedi. (3 Mayıs 2011)
" DTK, söz konusu mitingden 54 gün sonra özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)

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İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK’dan FETÖ’ye, DHKP-C’den YPG’ye... Onlarca vaat ve destek

PKK'lı Aynur Doğan'a Destek Vermesi
- Aynur Doğan'ın Derince'de vereceği konser, prosedürlere uymadığı gerekçesiyle iptal edildi. Kılıçdaroğlu, PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı. Tweetinde Aynur Doğan'ın şarkısını paylaştı.
- Kılıçdaroğlu: "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider..." (15 Mayıs 2022)

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İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK’dan FETÖ’ye, DHKP-C’den YPG’ye... Onlarca vaat ve destek

"YPG'yi Terör Örgütü Olarak Görmeyiz"
- Kılıçdaroğlu: "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." (20 Ekim 2014)

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İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütleri ile ilişkileri! PKK’dan FETÖ’ye, DHKP-C’den YPG’ye... Onlarca vaat ve destek

"YPG Bize mi Saldıracak?"
"YPG bize mi saldıracak?" (4 Mart 2019)