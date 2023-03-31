Muharrem İnce CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonunu" patlattı! "HDP'yi 10 gün bizi 24 saat kala ziyaret etti"

Kendisi ve partisine karşı fondaş medya ve CHP yandaşlarının başlattığı linç girişimine tepki gösteren İnce, "Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler." ifadelerini kullandı.

Gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıktığını belirten İnce, "Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.