Muharrem İnce CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonunu" patlattı! "HDP'yi 10 gün bizi 24 saat kala ziyaret etti"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklanmasının ardından HDP'yi de yanına katarak yola 7'li şekilde devam ederken, fondaş medya yayın organları tarafından oluşturmak istediği "kulis operasyonu" patladı. Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından çekilmek istenen operasyonu doğrularken, CHP ile kendisi arasında müzakere yapıldığı ve bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddialarını yalanladı. İnce, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yaptığı ziyaretin tarihine de dikkat çekerken, "HDP'yi 20 Mart'ta bizi aday belirlenmesine 24 saat kala ziyaret etti" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" açıklamasını yaptı.
İNCE "KULİS" OPERASYONUNU DOĞRULADI
Terörün siyasi ayağı HDP'yi masanın üstüne çıkaran ve 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fondaş medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı "kulis operasyonu" elinde patladı. Algı operasyonunu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla doğruladı.
FONDAŞIN KULİS YALANI PATLADI
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı medya organlarında 'kulis bilgisi' adı altında paylaşılan, 'Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirttti.
"HDP'Yİ 20 MART'TA BİZİ ADAY BELİRLENMESİNE 24 SAAT KALA ZİYARET ETTİ"
Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP'yi 20 Mart 2023 tarihinden ziyaret ettiğine dikkat çeken Muharrem İnce, "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi'ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir." dedi.
Kendisi ve partisine karşı fondaş medya ve CHP yandaşlarının başlattığı linç girişimine tepki gösteren İnce, "Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler." ifadelerini kullandı.
Gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıktığını belirten İnce, "Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
OYUNUN KAZANANI İNCE
İnce'nin paylaşımını alıntılayan gazeteci Gaffar Yakınca da Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye kurduğu tuzağı, "Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nun niyeti, "uzlaşmaz, çıkarcı, düşük profilli bir Muharrem İnce" görüntüsü yaratmaktı. Tam tersi oldu. Muharrem İnce, kendisine kurulan tuzağı ustaca aksi yöne çevirmeyi başardı. Oyunun kazananı İnce." sözleriyle açıkladı.
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