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Adana merkezli 10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Adana merkezli 10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 136 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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