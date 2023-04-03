Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP iyice el artırdı! Özerklik ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istediler...

Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, 6'lı koalisyonun adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya kabul ettirdikten hemen sonra PKK'nın siyasi ayağı HDP ile diyaloğa başladı. Altılı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KANDİL'DE BAYRAM HAVASIYLA KARŞILANDI

PKK elebaşı terörist Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi. HDP'yi mutlu etmeye çalışan CHP açık bir şekilde özerklik çağrısı yaptı.