Şehit babasından PKK-HDP’yle ortaklığa tepki!

Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz ve ülkemize sahip çıkacağız. Buna müsaade etmeyiz. Bu vatanı bırakmayacağız, bunlara da yâr etmeyeceğiz. Kurdukları masa üzerlerine yıkılacak. Türk milleti sandıkta gerekeni yapacak ve en güzel cevabı verecek. O masa da onların üzerine yıkılacak.