Terör sevicileri İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine doldurdular! CHP ve HDP’nin kirli ilişkileri



İBB KÜLTÜR A.Ş BÜNYESİNDE, TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN "HEP KAVGAYDI YAŞAMIM" BAŞLIKLI ÜÇ CİLTLİK KİTABI SATILMAYA BAŞLANDI

Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladı.

İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitabı satılmaya başlandı. istanbulkitapcisi.com Sakine Cansız'ı, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabını satıştan kaldırdı.



CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU TERÖR BAĞLANTILI HDP'Lİ BAŞKANLARA SAHİP ÇIKTI

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü PKK'ya destek veren Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili HDP'den önce ses CHP'den geldi. Son olarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kandil'den emir alan belediye başkanlarına sahip çıktı.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediyeleri ziyaret etti.

İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

İmamoğlu, "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması 'gaflet ve delalettir.' Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir." diye konuştu.