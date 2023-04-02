Terör sevicileri İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine doldurdular! CHP ve HDP'nin kirli ilişkileri
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kirli bir ortaklık kurarak seçime giden CHP'nin belediyeleri de terör sevicileri işe almıştı. Son olarak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, ‘Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır’ notunu yazmasının ardından CHP'li İBB personeli Ezgi Yıldız tutuklanmıştı. CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile ilişkilerini ve işe aldığı personelleri tek tek deşifre edildi.
Haklarında açılan kapatma davası nedeniyle hülle yoluyla seçimlere Yeşil Sol Parti çatısında girecek terörün siyasi ayağı HDP, seçim bildirgesini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bildirgede skandal vaatler sıralandı. 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından düşürmediği özerklik vaadi başta olmak üzere, kayyumların kaldırılması, KHK'lıların işe iadeleri, Selahattin Demritaş dahil terör suçlularının serbest bırakılması, Diyanet'in kapatılması, din derslerinin kaldırılması gibi maddeler dikkat çekti.
Seçim bildirgesinde açıkça bölücü faaliyetlerle ilgili vaatlerde bulunan HDP ile kirli bir ortaklık kurarak seçime giden CHP'nin belediyeleri de terör sevicileri işe almıştı.
Son olarak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, 'Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır' notunu yazmasının ardından CHP'li İBB personeli Ezgi Yıldız tutuklanmıştı. CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile ilişkilerini ve işe aldığı personelleri tek tek deşifre edildi. İşte CHP'li belediyelerin terörün siyasi ayağı HDP ile kurduğu kirli ilişkinin belgeleri.
TERÖR SEMPATİZANI AYNUR DOĞAN CHP'Lİ İBB ORGANİZASYONUNDA KONSER VERDİ
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne aldı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği Mayıs 2022'deki konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katıldı.
İBB'NİN İŞE ALDIĞI PKK'LI SÖZDE İMAM MESCİDE TERÖR BULAŞTIRDI
İBB'de işe alınan PKK'lı DİAYDER üyesi 5 gassalın PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmasındaki ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında adım adım takip edilen dernek üyesi ve İBB iştiraki şirket çalışanı gassallardan Mehmet Emin Aslan'ın Yıldıztepe'deki örgüt mescidinde Kürtçe vaaz verdiği, verdiği vaazda ise Türkiye'de kullanılan Kurmançi lehçesi dışındaki PKK'nın benimsediği kelimeleri kullanarak mescittekilere de açıklamasını yaptığı ortaya çıktı.
CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU İBB'DE GÖREVLİ PKK'LI GASSALI SAVUNDU: ÖLÜLERİ YIKAYAN BİRİ YA BUNDAN NE OLACAK?
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada PKK/ KCK'nın amaçlarına hizmet eden DİAYDER ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıya sahip çıktı. Tanrıkulu "Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz" ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU HDP'Lİ VEKİL HÜDA KAYA'NIN PKK'LI OĞLU MUHAMMED CİHAD'I İŞE ALDI
Göreve geldiği günden beri "kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" deyip İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski kadrolarında büyük kıyım yapan Ekrem İmamoğlu, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad'ı KÜLTÜR A.Ş çalışanı olarak işe aldı. Muhammed Cihad'ın terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun beraber fotoğraf çekildiği Hüda Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Cihat'ın PKK ile bağlantılı fotoğrafları ortaya çıktı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TERÖRİST DEMİRTAŞ'IN KİTABINI SATIŞA SUNDU
Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın çıkarttığı "Onur Borcu" kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısının resmi internet sitesinde satışa sunuldu. Konuya ilişkin sosyal medyadan yoğun tepki gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitabın satışını apar topar durdurarak sayfayı yayından kaldırdı. Terörist Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor. İBB daha önce de terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmıştı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Cansız'ın öldürülmesinin ardından üzüntüsünü belirten paylaşımlarda bulunmuştu.
İBB KÜLTÜR A.Ş BÜNYESİNDE, TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN "HEP KAVGAYDI YAŞAMIM" BAŞLIKLI ÜÇ CİLTLİK KİTABI SATILMAYA BAŞLANDI
Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladı.
İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitabı satılmaya başlandı. istanbulkitapcisi.com Sakine Cansız'ı, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabını satıştan kaldırdı.
CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU TERÖR BAĞLANTILI HDP'Lİ BAŞKANLARA SAHİP ÇIKTI
İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü PKK'ya destek veren Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili HDP'den önce ses CHP'den geldi. Son olarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kandil'den emir alan belediye başkanlarına sahip çıktı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediyeleri ziyaret etti.
İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.
İmamoğlu, "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması 'gaflet ve delalettir.' Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir." diye konuştu.
CHP'Lİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ'Nİ PKK PROPAGANDASI YAPAN MEZOPOTAMYA KÜLTÜR MERKEZİ'NE AÇTI
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı; 'Beru' tiyatro oyununu terör örgütü PKK propagandası içerdiği gerekçesiyle yasakladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Gaziosmanpaşa Sahnesi'ni PKK propagandası yapan Mezopotamya Kültür Merkezi'ne açtı.
CHP'Lİ İBB'DE İŞE ALINAN 1668 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İRTİBATLI VE İLTİSAKLI
CHP'li İBB ve belediye şirketlerinde işe alınan 1668 kişi terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı. (709 kişinin bizatihi kendisi, 959 kişinin 1'inci ve 2'nci derecede yakını):
o FETÖ/PDY: 875
o PKK/KCK: 432
o DHKP/C: 143
o THKP/C: 66
o TKP/ML: 64
o MLKP: 33
o DEAŞ: 3
o El Kaide: 1
o Diğer örgütler: 51
İBB'DEKİ TERÖRİSTLER
1. Serbun Yurtsever
• İBB İSPER'de ev cihazları teknikeriydi.
• 2014'ün başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK'nın kırsal alanına katılım yaptı.
• Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok eyleme katıldı.
• İBB'de çalıştığı ifşa olunca 17 Ağustos 2022'de illegal yollardan Yunanistan'a kaçtı.
2. Ömer Keleş
• İBB İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de çamaşırhane elemanı.
• Ağustos 2016'da Bingöl'de PKK/KCK'ya yapılan operasyonlarda Botan Erciş kod adlı sözde kimlik kartı bulundu.
• 2017'de "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016'da "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018'de "Hakaret", 2022'de PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.
• 4 Mayıs 2017'de "PKK/KCK silahlı Terör örgütüne Üye Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018'de tahliye oldu.
3. İbrahim Doğan
• İBB İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de beden işçisi olarak çalıştı.
• Haziran 2008'de PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı.
• 2009'da örgütün Kuzey Irak Hakurk taburunda sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.
• 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırındaki sınır karakoluna teslim oldu.
4. Fikri Karabulut
• İBB çalışanı.
• 2 Ocak 2014'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı.
• Bawer kod adlı.
• 19 Haziran 2014'te Hakkari'de teslim oldu.
• Sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması olan DGH'de (Devrimci Gençlik Hareketi) yer alarak eylem ve etkinliklere katıldı.
5. Nuri Çiçek
• İBB İSPER'de mezar kazma işçisi.
• İstanbul'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı.
• 15 Mart 2003'te tutuklandı.
• 1 Ağustos 2003'te örgütün kırsal alanına katılıp 21 Eylül 2005'te teslim oldu. • 22 Eylül 2005'te tutuklandı, 26 Ocak 2006'da tahliye oldu.
6. Muharrem Kılıç
• İBB'de itfaiye eri.
• 2004'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katılmaya çalışırken gözaltına alındı ve sonra ailesine teslim edildi.
• 2014'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı.
• 3 Kasım 2017'de Diyarbakır'da gözaltına alındı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
7. Mahmut Hakan Koçak
• Şubat-Temmuz 2020 arasında İBB BİMTAŞ'ta çalıştı.
• PKK/KCK'ya karşı icra edilen operasyonları protesto etmek için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı metni imzaladığı gerekçesiyle 15 Ocak 2016'da "TCK Madde 301 (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılamak) PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak, Suç ve Suçluyu Övmek" suçlarından gözaltına alındı.
• 8 Mart 2017'de Kocaeli'nde düzenlenen izinsiz gösteriye yapılan müdahale sonucu gözaltına alındı.
• PKK/KCK'ya müzahir oluşumlar ile sol tandanslı yapıların örgütlediği eylemlere katıldı.
8. Hüdeydan ECE
• İBB Boğaziçi Yönetim A.Ş'de temizlik görevlisi olarak çalıştı.
• 2000'de PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı.
• 26 Ocak 2001'de Batman'ın Gerçüş ilçesindeki sığınaklarda yapılan arama tarama sırasında kimlik bilgileri ele geçirildi.
9. Veysi Altıntaş
• İBB BİMTAŞ'ta Şehir Planlamacısı olarak çalıştı.
• Eşi Gülşen Pirdudak Altıntaş, PKK/KCK'nın kırsal alanında faaliyet göstermekteyken 26 Mart 2021'de yakalandı.
• 31 Ekim 2012'de İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde terörist başı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarını, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonları protesto etmek ve cezaevlerinde yapılan açlık grevlerine destek olmak üzere yapılan eyleme katıldı.
• PKK/KCK'nın yönetim organı olan KCK/TY ve bağlı oluşumlar içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik 10 Ocak 2018'de yapılan operasyonda gözaltına alındı ve 18 Ağustos 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
• 2021'de Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan adli işlem gördü.
• PKK/KCK'nın CK/TM oluşumu içerisinde yer alan ideolojik Alan Merkezi/Birim-Aydınlatma Komitesine bağlı faaliyet gösteren siyaset akademi yapılanmasına ve benzer eylem/faaliyetlere katıldı.
10. Şafak Duran
• İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacıydı.
• 2016'da PKK/KCK'nın kırsal alanına Diren Amara kod adıyla katıldı.
• 15 Ocak 2021'de gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.
• İBB'de çalışmaktayken 27 Nisan 2022'de PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
• PKK/KCK terör örgütü adına yapılan eylem/etkinliklerde yer alarak örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
11. Mükerrem Keskin (Xebat Serhat kod adlı)
• İBB'de sosyal hizmet uzmanı.
• PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan adli işlem gördü.
• PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmekteyken 2015'te teslim oldu.
12. Nurettin Dalmış
• İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de beden işçisi.
• Çatışmalarda öldürülen PKK'lıların cenazelerine katıldı.
• Kızı Songül Dalmış, 2021'de PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katıldı ve hala dağda.
13. Abdulmenaf Sevgin
• İBB'de beden işçisi.
• Erkek kardeşi İdris Sevgin (Sipan Siirt Çiya kod adlı) 1999'da ve kız kardeşi Şükran Ateş 2017'de PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı.
• İkisi de hala faal.
14. Özer Doğaner
• İBB'de Şehir Plancısı.
• Kız kardeşi Evin Doğaner (Negrin Welat kod adlı), 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve hala faal.
15. Mazlum Şimşek
• İBB'de işçi.
• Erkek kardeşi Selim Şimşek (Eriş kod adlı), 2014'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı.
16. Selahattin Çelik
• İBB'de beden işçisi.
• Kız kardeşi Naime Çelik (Ronay kod adlı), 1 Mart 2016'da PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve 8 Ekim 2016'da yakalandı.
17. Rıdvan Demir
• İBB'de temizlik görevlisi.
• Babası Hüseyin Demir, 2016'da PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve hala Suriye'de faal.
• Erkek kardeşi Eyüp Demir (Bager kod adlı), 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı. 2016'da Şırnak'ta güvenlik güçlerine yapılan silahlı saldırılara katıldı ve hala Suriye'de faal.
18. Cebrail Özcan
• İBB'de beden işçisi.
• Kız kardeşi Menekşe Özcan 2008'de PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı. 2018-2019 yıllarında kırsal alanda faaliyet yürütmekteyken etkisiz hale getirildi.
19. Müslüm Çiftçi
• İBB çalışanı.
• Erkek kardeşi Lokman Çiftçi (Çeto Ararat kod adlı), 2008'de PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve 2014'te etkisiz hale getirildi.
20. İsrafil Taner
• İBB'de usta öğretici.
• PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem gördü.
• Erkek kardeşi Ahmet Taner (Argeç Koçer kod adlı), 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı, hala faal.
21. Bülent Öğmen
• İBB'de kantin görevlisi.
• Erkek kardeşi Serhat Öğmen (Mervan Canfeda), 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve hala faal.
22. Hikmet Baydan
• İBB'de yol ustası.
• Kız kardeşi Zeynep Baydan (Binevş-Beritan-Kurtalan kod adlı), 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve hala faal.
23. Maksut Keleş
• İBB'de beden işçisi.
• Erkek kardeşi Ömer Keleş (Botan Erciş kod adlı), 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı. 2017'de yakalandı.
24. İrfan Kurtdiş
• İBB'de beden işçisi.
• Erkek kardeşi Halil Kurtdiş, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve aynı yıl etkisiz hale getirildi.
• Oğlu Hacı Kurtdiş (Zana Ahmet kod adlı), 2015'te terör örgütünün kırsal alanına katıldı ve 2019'da etkisiz hale getirildi.
25. Ahmet Akipa
• İBB'de İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de beden işçisi.
• Oğlu Zekeriya Akipa (Baran-Gabar kod adlı), PKK/KCK'nın kırsal alanında silahlı faaliyet göstermekte iken etkisiz hale getirildi.
26. Hatice Eren
• İBB'de beden işçisi.
• Abisi İlyas Eren (Simko Batman), 2015'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve hala faal.
27. Aslıhan Temel
• İBB'de büro işçisi.
• Kız kardeşi Neslihan Temel (Beritan kod adlı), 2009'da PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve hala faal.
28. İlayda Çağla Koçoğlu
• CHP'li İBB tarafından torpil ile Hamidiye Su işletmesinde kapsam dışı Uzmanı olarak 5150 TL maaşla işe başlayan İlayda Çağla Koçoğlu'nun PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı.
29. Sevtap Ayman
• Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaparak, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın yarın işe döneceğini açıkladı. Ongun, belediyenin iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalışan ve 26 Kasım'da PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sevtap Ayman'ın gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir yalanlama yapmazken, PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ayman'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yargılaması tutuksuz devam edecek Sevtap Ayman hakkında, özel bir kolejde öğretmen olduğu dönemde terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Sevtap Ayman'ın terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı. 2011-2012'de PKK'nın sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak için Irak'ın kuzeyindeki kamplara giderek PKK'lılarla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Ayman'ın Irak'a giriş-çıkış kayıtları da tespit edildi. Sevtap Ayman'ın "@eylemdas" kullanıcı adıyla sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.
30. Emrullah Ataman • İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketindeki Emrullah Ataman'ın 2015'de Irak'ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı'ndan PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katılan isimlerden olduğu öğrenildi.
31. Osman Bozan
• PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan paçavralarla HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ile yürüyüş eylemlerine katılan, 'Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür' şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankartlarla eylemelere katılan Osman Bozan'ın İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde çalıştığı belirlendi.
32. Nurettin Kaya
• İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde çalışan Nurettin Kaya'nın KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle 2012'de yakalanıp cezaevine gönderildiği belirtildi.
CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1) Terör Sempatizanı "Belediye Başkanları Vakfından" Ödül Alması
• Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini ele aldığından beri dişe dokunur bir icraat yapmayan Mansur Yavaş'a YPG'li teröristle aynı yerden ödül aldı.
• 2004 yılından bu yana Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında çeşitli ödüller dağıtan Belediye Başkanları Vakfı, CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a ödül verdi.
• Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandı.
• Aynı ödül, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'da eş Belediye Başkanı olan Leila Mustapha'ya (Leyla Mustafa) da verildi.
CHP'i İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1) İzmir Belediyesinde Terörist
• İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, İzmir'de tekniker olarak çalışan Mustafa Demir'in PKK'yla irtibatı sebebiyle terör örgütü faaliyeti yürüten kişi olarak gözaltına alınarak hapse konulduğu ifade edildi.
• PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Mustafa Demir'in PKK'lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarlama gibi suçlamaları var.
2) İzmirlinin vergileri PKK'lıya maaş oldu!
• Soyer, Paris'te yaşamasına rağmen HDP'ye destek veren KHK'lı Prof. Ayşen Uysal'ı Grand Plaza'da maaşa bağladı. Soyer, Paris'te yaşadığı halde şirketin yönetim kurulu üyeliğine getirdiği Ayşen Uysal'ı 1 yıl daha bu görevde tutarak maaş vermeyi sürdürecek.
• Soyer, aynı şekilde KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Melek Göregenli'yi de yine 23 Nisan 2023'e kadar Grand Plaza Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atadı.
• Soyer, Prof. Dr. Nilgün Toker'e uzmanlık alanlarıyla hiçbir ilgisi bulunmayan ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren belediyeye ait Grand Plaza şirketinde yönetim kurulu üyesi sıfatı vererek maaşa bağladı.
3) İzmir BB'de Çalışan PKK'lı Tutuklandı
• Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan M.D göz altına alındı ve tutuklandı.
4) İzmir BB PKK İle İlişkileri Sebebiyle İşten Çıkarılanları İşe Aldı
• Soyer, "CHP ve HDP ittifakı" çerçevesinde belediyede başlattığı HDP'li kadrolaşmanın ardından İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturması çerçevesinde iş akitlerine son verilen 16 kişiden 11'ini tekrar işe geri aldı.
5) İzmir'de Öcalan Propagandası
• İzmir Sanat'ta HDP Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panel bir süre sonra terörist başı Abdullah Öcalan ve terör örgütü propagandasına dönüştü.
6) İzmir Tiyatrosunda Terörizm
• İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı Kobani'deki çatışmalarda ölen PYD militanları için yardım kampanyalarına katılmış ve belediyenin olanaklarını kullanarak bir gece düzenlemişti.
• MLKP terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalandı.
7) PKK'yı Lanetleme Önergesi Reddedildi
• Tunç Soyer başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde PKK'yı lanetleme ve şehit ailelerine yardım yapılmasına yönelik genelde AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu.
• CHP dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP'li üyelerin oyuyla şehit ailelerine yardım genelgesi reddedildi.
8) KHK'lı Öğretmenler Zabıta Oldu
• Soyer, FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle memurluktan atılan kamu görevlilerini zabıta olarak atayacağını açıkladı.
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