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CHP-HDP pazarlığında PKK'nın eylemsizlik kararı da var mıydı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklanması ve ardından HDP'nin de desteğini alması CHP liderinin HDP ile oturduğu pazarlık masasında ne vadettiği sorusunu gündeme getirdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, terör örgütü PKK kanadından gelen "Seçimlere kadar terör eylemlerine ara verdik" açıklamasının Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki pazarlıkla ilgili olduğuna dikkat çekerken "HDP ile CHP arasında yapılan gizli pazarlıkta 'Seçime kadar terör eylemi yapılmayacak' maddesi de var mıydı?" sorusunu yöneltti.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:46
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CHP-HDP pazarlığında PKK’nın eylemsizlik kararı da var mıydı?

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu" başlıklı yazım nedeniyle bazı çevreler kıyameti koparmıştı. Az bile demişim. Her gün PKK'dan bu yazıyı doğrulayacak açıklamalar geliyor.

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CHP-HDP pazarlığında PKK’nın eylemsizlik kararı da var mıydı?

Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'dan sonra PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın dün bir görüntüsü yayınlandı. Açık açık 7'li koalisyon masasına destek veriyor, mevcut iktidara saldırıyor ve aklınca siyasete yön vermeye çalışıyor.

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CHP-HDP pazarlığında PKK’nın eylemsizlik kararı da var mıydı?

Avrupa'dan yayın yapan terör örgütünün televizyonuna konuşan Bese Hozat, "Seçimlere kadar terör eylemlerine ara verdik" diyor.

PKK sizce neden böyle bir karar almış olabilir? Türkiye'nin istikrarına çok önem verdiği için mi? Elbette hayır. HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ortaklığın zarar görmesini istemiyorlar.

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CHP-HDP pazarlığında PKK’nın eylemsizlik kararı da var mıydı?

Yani Bese Hozat şunu demek istiyor: "Kılıçdaroğlu'na zarar gelmesin diye seçimlere kadar Millet İttifakı lehine kanlı eylemlerimizi durdurduk."

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CHP-HDP pazarlığında PKK’nın eylemsizlik kararı da var mıydı?

Şimdi yalandan Yavuz Ağıralioğlu çıkıp iki süslü cümle kurar, İyi Parti tabanının gazını almaya çalışır. Ama işleri o kadar kolay değil. Artık bu mızrak o çuvala sığmaz.