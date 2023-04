Büyük prestij ve gurur kaynağı! ’Anadolu’nun atıksız yaşam kültürünü dünyaya taşıyoruz’

Zira Türkiye'nin First Lady'sinin kürsüden 'gerekli çabayı gösterirsek sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu' haykırması az buz bir şey değil. Her fırsatta gerçek dışı ithamlarla Türkiye'ye yönelik olumsuz algı oluşturmaya çalışan çevreleri düşününce Erdoğan'ın dünyayı tehdit eden iklim kriziyle mücadeleye öncülük etmesi en güzel cevaplardan biriydi. Bu bakımdan küresel boyuta taşınan Sıfır Atık hedefi, insansız hava araçları ve yeni teknolojilerle savunmada her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'nin yumuşak güç alanlarından biri oldu. New York'taki Türkevi'nde buluştuğumuz Emine Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın sorunlarının çözümüne katkı sağlayan kilit bir ülke olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: Türkiye insanlığın sorunlarına duyarsız değil. Tüm sıkıntılı konuların çözümünde varız. Ancak bu kez başkasının gündemiyle değil, kendi oluşturduğumuz bir gündemle BM'deyiz. Ortak evimiz dünya için. Bu büyük mutluluk ve gurur kaynağı.