02 Nisan 2023, Pazar
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Emine Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi: Sıfır atıkta neyi hedeflediysek onu yapacağız
Başkan Recep Tayyip erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen sıfır atık günü özel oturumuna katılmak üzere gittiği ABD'de gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, sıfır atık projesine ilişkin detayları ve Birleşmiş Milletler'deki temaslarını anlattı.