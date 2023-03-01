CHP’li Eren Erdem İYİ Parti’ye rest çekti! CHP’den sadece Kılıçdaroğlu aday olabilir

6'lı masa yarın bir kez daha bir araya gelecek. Masa toplantıda 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için adayını belirleyecek. Bu toplantı öncesi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları sosyal medyada çokça kez dile getirildi.

İYİ Parti'nin açıkça desteklediği isim olan Yavaş'ı daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veto etmişti. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ismini kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem tartışmaya son noktayı koydu. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun dışında hiçbir CHP'linin masada kabul edilmeyeceğini, gündeme gelemeyeceğini, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.