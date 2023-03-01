01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Eren Erdem İYİ Parti'ye rest çekti! CHP'den sadece Kılıçdaroğlu aday olabilir

CHP'li Eren Erdem İYİ Parti'ye rest çekti! CHP'den sadece Kılıçdaroğlu aday olabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
ABONE OL
CHP’li Eren Erdem İYİ Parti’ye rest çekti! CHP’den sadece Kılıçdaroğlu aday olabilir

6 parti liderinin gerçekleştirdiği toplantılardan henüz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkmaması gündemden düşmüyor. 2 Mart'ta muhalefetin adayının açıklanması beklenirken, Mansur Yavaş'ı destekleyen İYİ Parti'ye CHP'den tepki geldi. Tele 1 canlı yayınından açıklamalarda bulunan CHP'li Eren Erdem, "CHP'den çıkabilecek tek aday Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

6'lı masa yarın bir kez daha bir araya gelecek. Masa toplantıda 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için adayını belirleyecek. Bu toplantı öncesi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları sosyal medyada çokça kez dile getirildi.

İYİ Parti'nin açıkça desteklediği isim olan Yavaş'ı daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veto etmişti. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ismini kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem tartışmaya son noktayı koydu. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun dışında hiçbir CHP'linin masada kabul edilmeyeceğini, gündeme gelemeyeceğini, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

MASADA ADAYLIK RESTLEŞMESİ SÜRÜYOR

14 Mayıs'ta yapılması beklenen genel seçimler öncesi adayını hala belirleyemeyen 6'lı masada tartışmalar sürüyor. CHP tarafı Kemal Kılıçdaroğlu ismini isterken, DP ve Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veriyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise net şekilde bir tutum sergilemiyor.

İYİ Parti ise açıktan Kılıçdaroğlu ismini veto ediyor. İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isminin etrafında birleşirken, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının aday olmasını kabul etmiyor.

MANSUR YAVAŞ İSMİ YİNE GÜNDEME GELDİ

Ancak dün bir kez daha sosyal medyada Mansur Yavaş ismi gündeme geldi. Adayın Yavaş olarak netleşmeye başladığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığı öne sürüldü. Bu durumun gerçek olmadığı ise Eren Erdem'in açıklamaları ile netleşti.

"KILIÇDAROĞLU DIŞINDA BİR CHP'Lİ ADAY ASLA OLAMAZ"

CHP PM Üyesi Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını belirterek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil hiçbir CHP'linin masada aday gösterilemeyeceğini söyledi.

Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." dedi.

6'LI MASA YARIN ADAYINI BELİRLEYECEK

Daha önce 12 toplantı gerçekleştiren 6'lı masa 2 Mart'ta bir kez daha toplanacak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, adayın yarın belirleneceğini, uygun görülen zamanda da ilan edileceğni söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yarın kendi ismini masaya önermesi bekleniyor.

6’lı koalisyonda Akşener Kılıçdaroğlu’na teslim oldu! 6'LI KOALİSYONDA AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA TESLİM OLDU!
Bay Kemal’i Davutoğlu’nun ayağına götüren 3 neden BAY KEMAL'İ DAVUTOĞLU'NUN AYAĞINA GÖTÜREN 3 NEDEN
6’lı koalisyonun karar vermesi 11 toplantı sürdü 6'LI KOALİSYONUN KARAR VERMESİ 11 TOPLANTI SÜRDÜ
Meral Akşener’in ökfesi 6’lı koalisyonu kavurdu! MERAL AKŞENER'İN ÖKFESİ 6'LI KOALİSYONU KAVURDU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA