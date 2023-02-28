Meral Akşener’in ökfesi 6’lı koalisyonu kavurdu! Çaresizliğin dili hakaret

Neresinden bakarsanız bakın, kötü bir siyaset ve kötü bir söylem. Ama anladığım kadarıyla Akşener kendince bunu makul görüyor ve haklı olduğunu düşünüyor. Çünkü bu zamana kadar birçok denemesi boşa çıktı.

Masanın CHP'den sonra en büyük partisi olduğu için kendinin söz hakkı olduğunu düşünüyor. Siyaset yapmanın gereği de budur. Eğer etkili olamayacaksanız dükkânı kapatmak gerekir. Ancak CHP masayı baştan itibaren öyle kurdu ki, İyi Parti diğer küçük partilerle eşitlendiği gibi etki alanı da sınırlanmış oldu. CHP ve Kılıçdaroğlu asıl aktör haline dönüştü.