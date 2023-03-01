6’lı koalisyonda Akşener Kılıçdaroğlu’na teslim oldu! İşte yeni krizlerin ipuçları

Zira kulislerde Akşener'in bugünkü 6'lı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına artık itiraz etmeyeceği konuşuluyor.

Son dakika Muharrem İnce alternatifi bile "orta yol" olarak yoklanmış. Ne var ki adaylığı bir "çıkış planı" olarak kesin şekilde benimseyen Kemal Bey, deprem gündemini de hatırlatarak tartışmayı bitirmiş.