6'lı koalisyonda Akşener Kılıçdaroğlu'na teslim oldu! İşte yeni krizlerin ipuçları
6'lı koalisyonda Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim oldu. Aylardır aday belirleme sürecini yönetemeyen iki liderden Akşener'in siyasi manevra ve oyunları mağlup oldu. Sabah Gazetesinin usta yazarı Melih Altınok, seçime günler kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığının artık kesinleştiğini ifade ederken, seçim meydanlarında ise Akşener'in CHP liderine gerektiği kadar destek vermeyeceğini üstü kapalı bir şekilde dile getirdi. İşte 6'lı koalisyonu bundan sonraki süreçte bekleyecek yeni krizlerin ipuçları...
Kimse Akşener direnmedi diyemez. Sonunda kadar her yolu denedi.
Anlaşılan buraya kadarmış.
Zira kulislerde Akşener'in bugünkü 6'lı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına artık itiraz etmeyeceği konuşuluyor.
Son dakika Muharrem İnce alternatifi bile "orta yol" olarak yoklanmış. Ne var ki adaylığı bir "çıkış planı" olarak kesin şekilde benimseyen Kemal Bey, deprem gündemini de hatırlatarak tartışmayı bitirmiş.
Kemal Bey karşılık olarak da kesenin ağzını açmış. CHP'nin oylarıyla masanın yüzde 1'e bile ulaşmayan ortaklarına karşı sergilediği bonkörlüğü Akşener'den esirgememiş.
Kılıçdaroğlu'nun olası yenilgisinin ardından ana muhalefet liderliğine oynama hedefine kilitlendiği anlaşılan Akşener'in seçim kampanyasındaki performansını doğrusu çok merak ediyoruz.
Meral Hanım ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin, Kemal Bey'in seçilmesi için dişlerini tırnaklarına takacaklarından şüphesi olan var mı?
Haklısınız, Canan Kaftancıoğlu'na sormak lazım.
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