Adaylık savaşları durulmuyor! 6'lı koalisyonda lobi faaliyetleri: Kılıçdaroğlu'nu Davutoğlu'nun ayağına götüren 3 neden
Adaylık tartışmaları üzerinden birbirine düşen 6'lı koalisyondaki kriz gün geçtikçe ayyuka çıkıyor. Meral Akşener'den gazı alan Ekrem İmamoğlu'nun ardından Mansur Yavaş da adaylık konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu manidar bir adım attı ve Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diyerek küçümsediği masanın ortaklarından Ahmet Davutoğlu ile sürpriz bir görüşme yaptı. Ankara'da Davutoğlu'nun evinde gerçekleşen 3 saatlik görüşmede adaylık meselesi ele alındı. İşte CHP liderini Davutoğlu'nun ayağına götüren 3 neden...
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koasliyonda adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını ilan etse de bu talep İYİ Parti kanadından birçok kez veto yedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "kazanacak aday istiyorum" diyerek CHP liderine kapıyı kapatıp Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına destek veriyor.
Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.
Gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Akşener - Kılıçdaroğlu ikilisi Ankara'da 'kriz' masasına oturdu. Görüşme üzerine CHP kanadı medya üzerinden İYİ Parti liderini köşeye sıkıştırmak için "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısını yaydı.
İYİ Parti bu hamle sonrası harekete geçti...
CHP'YE '2 MART' BASKISI
CHP'nin sessiz kaldığı adaylık tarihine ilişkin konuşan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2 Mart'taki toplantıyı işaret etti.
Bir yandan da adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan İmamoğlu ve Yavaş'tan dikkat çeken hamleler peşi sıra geldi.
İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA FLORYA KURŞUNU! BAĞIMSIZ ADAYLIK....
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için Florya'da bir otel kiraladığı, 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylığını ilan edeceği iddia edildi.
İmamoğlu'na bu yolda en büyük desteği İYİ Parti'nin vereceği söyleniyor.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçtiğimi gün sarf ettiği sözlerle ile tüm okları üzerine topladı.
MANSUR YAVAŞ'TAN 'ADAYLIK' ADIMI: MASAYA GÖZ KIRPTI
Kılıçdaroğlu - Akşener - İmamoğlu ekseninde süren adaylık savaşında 'ben de varım' diyen Yavaş, 6'lı masayı işaret edip adaylığı görev olarak kabul edeceğini dile getirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MANİDAR ADIM
İYİ Parti'nin ayak direyen tutumu, Akşener'den rüzgarı alan İmamoğlu'nun başına buyruk hamleleri ve Mansur Yavaş'ın adaylığa göz kırpan sözleri sonrası eli zora giren Kılıçdaroğlu'ndan ise manidar bir adım geldi.
CHP lideri, masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Davutoğlu'nun Ankara'daki evinde yapılan 3 saatlik görüşmede masada adaylık konusunun olduğu öğrenildi.
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