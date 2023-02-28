6’lı koalisyonun karar vermesi 11 toplantı sürdü! İYİ Parti tarih vererek duyurdu: Adayımız 2 Mart’ta belli olacak

6'LI MASANIN ADAYI 2 MART'TA BELLİ OLACAK

Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Milletimiz müsterih olsun 2 Mart'da Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek! Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN NEYİ İSTEDİĞİNİ, NEYİ BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Zorlu'nun açıklamasında, "Milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz" ifadeleri dikkat çekti.