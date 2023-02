Deprem bölgesinde 3 ay OHAL! Yüzyılın felaketinde üçüncü gün! | Kahramanmaraş depreminde yaşanan son gelişmeler

(Hatay Havalimanı'nda yarılan pist) Dünyanın en büyük depremlerinden birisinden bahsediyoruz. İnşaatında teknik bir sorun varsa bu araştırılacaktır. Şu an pist tamir ediliyor. Tamirinden sonra hava trafiğine açılacaktır. Bizim sivil araçlarımız ekipmanşrımı kontrol ediyoruz. Kış şartlarında çalışıyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz, vatandaşlarımız trafiği sıkıştırmasın. Haberleşme altyapısını yenileme ne durumda haberleşmedeki sıkıntı tamamen elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor. Elektrikler geldikçe sistem normale dönecektir. Telekomikasyon şirketleriyle birlikte çalışıyoruz.

Şu an Türkiye'deki bütün vinçler bölgeye geliyor. Bizde onları enkazlara göndereceğiz. Yolları yarın itibarıyla faaliyete geçireceğiz. Diğer yollarımız faaliyette. Malatya'da büyük zarar gören yollumuzu da faaliyete alacağız. Yakınları enkazın altında olanlar var tabii ki de bize karşı olumsuz tavırları olacak. Biz burada vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Şu anda devletimiz burada her türlü destekte geliyor. Kimsenin şüphesi olmasın topyekün bir mücadele var burada. Temenimiz bir an önce toparlanmak.