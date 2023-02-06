Son dakika: Malatya'da canlı yayında deprem! A Haber felakete böyle yakalandı | Kahramanmaraş'ta yeni deprem 7.6 büyüklüğünde
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı. İşte o anlar canlı yayına böyle yansıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "13.24'te meydana gelen deprem 7.7'den bağımsız gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı.
Bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, Malatya'da depreme yakalandı.
Artçı sarsıntıya yakalanan Akalan, hasar gören binaların yıkılma anına şahit oldu.
Öte yandan Akalan, bölgede bulunan küçük bir kız çocuğunu böyle kurtardı.
7.7'lik depremin ardından canlı yayın esnasında Şanlıurfa'da bir deprem daha meydana geldi.
Ankara, Adana, Malatya'da hissedildi.
Deprem saati Türkiye saati ile 13,23'te bir deprem daha meydana geldi.
Depremin şiddeti Avrupa Sismoloji'nin verilerine göre 7,8 merkez üssü ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kayıtlara geçti.
"TAM KURTARACAKTIK…"
Arama çalışmalarına devam eden ekipler yaşadıkları korkunç anları A Haber canlı yayınında anlattı.
Dehşet anlarını anlatan görevli "3 kişiye canlı ulaşacaktık tam. Tam kurtaracaktık sarsıntı başlayınca çıkmak zorunda kaldık mecburen" ifadelerini kullandı.
Malatya'da A Haber muhabiri Yüksek Akalın depremin felaketini anlatırken canlı yayında depreme yakalandı ve küçük bir kızı kucağına alarak bölgeden uzaklaştı. O sırada Yüksel Akalın ile görevde olan Esra Arpa yaşadıklarını anlattı. Esra Arpa yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Esra Arpa canlı yayında şunları söyledi:
"Çok zorlu bir dakika yaşadık. Depremin olduğu noktada çok zorlandık. Biz bir otele doğru çekim yapmak için gidiyorduk ve oradaki arama-kurtarma çalışmalarını takip edecektik. Orada bir artçı meydana geldi ve deprem bölgesinde kaldık. Şu anda konuşmak dahi çok zor geliyor.
Olay anında çok korktuk. Bir anda oldu depremin, binaların ve toz bulutlarının arasında kaldık. Gittik geldik yer adeta kaydı. Dehşet bir andı ve o sırada arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Kaçmaya çalışıyorlardı ve bizim için çok zor bir andı. Şu anda ben hala şokun etkisindeyim. Yüksel Akalan'ın cesaretiyle oradan çıkmayı başardık.
Onun cesareti olmasaydı belki daha farklı bir durum yaşayabilirdik. Burada hep beraber zorlu bir süreç yaşıyoruz. Devletin imkanları ve gücü sayesinde güvenli bir alandayız. Bunun için teşekkür ediyorum."
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleşti.
7,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "13.24'te meydana gelen deprem 7.7'den bağımsız gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.
SON DEPREM SAKARYA'DA DA HİSSEDİLDİ
Kahramanmaraş'ta son gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntı bir çok ilde olduğu gibi kilometrelerce uzaklıktaki Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise sokağa döküldü.
DEPREM SİVAS'TA HASARA NEDEN OLDU
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreM Sivas'ta hasara neden oldu.
Elbistan depreminin hissedildiği Sivas'ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde kerpiç yapılarda çökmeler oldu. Gürün ilçesinde bir cami minaresinde de hasar oluştu. Sivas'ta şehir merkezinde çatlaklar oluşan bir binadakiler tahliye edildi. Sarsıntının etkisiyle paniğe kapılanlar binaları terk ederek sokağa çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....
- OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA! Osmaniye'de kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? 6 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ!
- Ankara deprem son dakika 2023! 6 Şubat Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD görevlisi başvuru şartları neler? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI!
- Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu? Marmara depremi...
- Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?
- MALATYA DEPREM SON DURUM! Malatya deprem kaç şiddetinde, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD revize etti!
- Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? 7.7'lik depremde SON DURUM NE? Kahramanmaraş depreminde SON DAKİKA
- 6 Şubat yeniden deprem mi oldu? Kahramanmaraş 7.5'lik DEPREM! Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Adana'dan hissedil! Deprem SON DAKİKA
- TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye'deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?
- 6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4'lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı?
- Enkaz altında kalan Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? AK Parti milletvekili Yakup Taş, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp SON DURUM NE?