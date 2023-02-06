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Son dakika: Malatya'da canlı yayında deprem! A Haber felakete böyle yakalandı | Kahramanmaraş'ta yeni deprem 7.6 büyüklüğünde

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Son dakika: Malatya’da canlı yayında deprem! A Haber felakete böyle yakalandı | Kahramanmaraş’ta yeni deprem 7.6 büyüklüğünde

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı. İşte o anlar canlı yayına böyle yansıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "13.24'te meydana gelen deprem 7.7'den bağımsız gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı.

AHaber CANLI YAYIN

Bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, Malatya'da depreme yakalandı.

Artçı sarsıntıya yakalanan Akalan, hasar gören binaların yıkılma anına şahit oldu.

Öte yandan Akalan, bölgede bulunan küçük bir kız çocuğunu böyle kurtardı.

7.7'lik depremin ardından canlı yayın esnasında Şanlıurfa'da bir deprem daha meydana geldi.

Ankara, Adana, Malatya'da hissedildi.

Deprem saati Türkiye saati ile 13,23'te bir deprem daha meydana geldi.

Depremin şiddeti Avrupa Sismoloji'nin verilerine göre 7,8 merkez üssü ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kayıtlara geçti.

"TAM KURTARACAKTIK…"

Arama çalışmalarına devam eden ekipler yaşadıkları korkunç anları A Haber canlı yayınında anlattı.

Dehşet anlarını anlatan görevli "3 kişiye canlı ulaşacaktık tam. Tam kurtaracaktık sarsıntı başlayınca çıkmak zorunda kaldık mecburen" ifadelerini kullandı.

Malatya'da A Haber muhabiri Yüksek Akalın depremin felaketini anlatırken canlı yayında depreme yakalandı ve küçük bir kızı kucağına alarak bölgeden uzaklaştı. O sırada Yüksel Akalın ile görevde olan Esra Arpa yaşadıklarını anlattı. Esra Arpa yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Arpa canlı yayında şunları söyledi:

"Çok zorlu bir dakika yaşadık. Depremin olduğu noktada çok zorlandık. Biz bir otele doğru çekim yapmak için gidiyorduk ve oradaki arama-kurtarma çalışmalarını takip edecektik. Orada bir artçı meydana geldi ve deprem bölgesinde kaldık. Şu anda konuşmak dahi çok zor geliyor.

Olay anında çok korktuk. Bir anda oldu depremin, binaların ve toz bulutlarının arasında kaldık. Gittik geldik yer adeta kaydı. Dehşet bir andı ve o sırada arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Kaçmaya çalışıyorlardı ve bizim için çok zor bir andı. Şu anda ben hala şokun etkisindeyim. Yüksel Akalan'ın cesaretiyle oradan çıkmayı başardık.

Onun cesareti olmasaydı belki daha farklı bir durum yaşayabilirdik. Burada hep beraber zorlu bir süreç yaşıyoruz. Devletin imkanları ve gücü sayesinde güvenli bir alandayız. Bunun için teşekkür ediyorum."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleşti.

7,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "13.24'te meydana gelen deprem 7.7'den bağımsız gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

SON DEPREM SAKARYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta son gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntı bir çok ilde olduğu gibi kilometrelerce uzaklıktaki Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise sokağa döküldü.

DEPREM SİVAS'TA HASARA NEDEN OLDU

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreM Sivas'ta hasara neden oldu.

Elbistan depreminin hissedildiği Sivas'ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde kerpiç yapılarda çökmeler oldu. Gürün ilçesinde bir cami minaresinde de hasar oluştu. Sivas'ta şehir merkezinde çatlaklar oluşan bir binadakiler tahliye edildi. Sarsıntının etkisiyle paniğe kapılanlar binaları terk ederek sokağa çıktı.

3 kişiye canlı ulaşacaktık... "3 KİŞİYE CANLI ULAŞACAKTIK..."

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