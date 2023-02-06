Son dakika: Malatya’da canlı yayında deprem! A Haber felakete böyle yakalandı | Kahramanmaraş’ta yeni deprem 7.6 büyüklüğünde

Olay anında çok korktuk. Bir anda oldu depremin, binaların ve toz bulutlarının arasında kaldık. Gittik geldik yer adeta kaydı. Dehşet bir andı ve o sırada arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Kaçmaya çalışıyorlardı ve bizim için çok zor bir andı. Şu anda ben hala şokun etkisindeyim. Yüksel Akalan'ın cesaretiyle oradan çıkmayı başardık.

Onun cesareti olmasaydı belki daha farklı bir durum yaşayabilirdik. Burada hep beraber zorlu bir süreç yaşıyoruz. Devletin imkanları ve gücü sayesinde güvenli bir alandayız. Bunun için teşekkür ediyorum."