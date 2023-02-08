Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Erdoğan ve devlete deprem üzerinden hadsiz sözler

BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Yüzyılın felaketinde yaşananların her aşamasını takip eden ve gerekli karaları bir bir alan Başkan Erdoğan, bugün de deprem bölgelerini ziyaret edecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YIKICI DİL

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bu siyaset üstü gündemini görmezden gelercek kurmayları ile birlikte Hatay'a gitti.

Devleti ve kurumlarını hedef alan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a alçak sözlerle ithamlarda bulundu.