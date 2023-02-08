Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Erdoğan ve devlete deprem üzerinden hadsiz sözler
CHP’nin her açıklamasıyla tepki toplayan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük deprem üzerinden geliştirdiği siyaset söylemleriyle bir kez daha fırsatçılığa oynadı. Kılıçdaroğlu, devletin kurumlarını yıpratma çabası güden mesajlarını bu kez Hatay’dan verdi ve Başkan Erdoğan’ı alçak ifadelerle hedef aldı. Toplumu provoke eden açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu devlete karşı itaatsizlik çıkışı yaptı.
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik yıkıcı deprem sonrası devlet vatandaşının yanına hızla yetişti.
KABİNE AFET BÖLGESİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kabine'de yer alan Bakanlar 10 ili etkileyen afet bölgesine gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR
Yüzyılın felaketinde yaşananların her aşamasını takip eden ve gerekli karaları bir bir alan Başkan Erdoğan, bugün de deprem bölgelerini ziyaret edecek.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YIKICI DİL
Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bu siyaset üstü gündemini görmezden gelercek kurmayları ile birlikte Hatay'a gitti.
Devleti ve kurumlarını hedef alan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a alçak sözlerle ithamlarda bulundu.
Bu gece yarısı bir video paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum." dedi.
Cümlelerinde zemininde temel bulunmayan ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım." şeklinde konuştu.
İTAASİZLİK ÇIKIŞI: "TUTUKLANMANIZ GEREKİYORSA TUTUKLANIN"
Toplumu provoke eden açıklamalar yapan ve devlete karşı itaatsizlik çıkışı yapan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar yapın, dinlemeyin! Bu halkı ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın!" ifadelerine yer verdi.
KIŞKIRTICI İFADELER
Hükümetin her afette olduğu gibi bu deprem sonrası ortaya koyduğu güçlü iradeyi perdelemeye çalışan CHP Genel Başkanı, "Ağız dalaşı, protokoller bürokrasi bitti. Çünkü söz bitti, söz… Benim Erdoğan ve 'Sarayı' ile dayanışmama gerek yoktur." açıklamasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN İLK ADIMI: AFAD'I HEDEF GÖSTEREN 'RANDEVU' PROVOKASYONU
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk olarak sahada canla başla mücadele gösteren AFAD'ı hedef alarak kolları sıvadı.
Yüzyılın felaketinin yaşandığı kritik süreçte AFAD üzerinden 'randevu' provokasyonuna soyunan CHP lideri büyük tepki çekti.
Deprem üzerinden kendisine siyasi alan açmayı planlayan Kılıçdaroğlu'nun skandalları bununla da sınırlı kalmadı.
KILIÇDAROĞLU'NUN 2. ADIMI: "DEVLET BÜROKRATLARA ENGEL OLUYOR" YALANI
AFAD'dan sonra provokasyonun ikinci safhasına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet çalışan bürokratlara" engel oluyor yalanını ortaya attı.
Girişilen provokasyonun üçüncü safhası ise Kılıçdaroğlu'nun insani ve ahlaki çöküşünü gözler önüne serdi.
YÜZYILIN FELAKETİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'I SORUMLU GÖSTERDİ, BAKANLARI HEDEF ALDI
AFAD ve bürokratlar üzerinden yaymaya çalıştığı kirli algıdan bir şeyler elde edemeyen CHP lideri, böylesi yüzyılda bir görülebilecek olan ve otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen felaket üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.
Depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır. Bu duruma onun siyaseti getirdi" şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde afet bölgesinde canla başla bir mücadele örneği sergileyen Bakanlar da vardı.
CHP Genel Başkanı, yürütülen çalışmaları görmezden gelip skandalda zirve yaparak "Bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar" dedi.
"CHP'Lİ BELEDİYELERE KARŞI SİYASİ TAVIR VAR" YALANI
Enkaz altında yitip giden canları ve yardıma muhtaç vatandaşları siyasi malzeme haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Askerimiz de yeterince sokulmadı" yalanını söylemekten de geri durmadı.
Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten.
KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ KARALAR ÇÜRÜTTÜ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.
Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" demişti.
Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" yalanı boşa çıkmış oldu.
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