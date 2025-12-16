AK Parti ve DEM heyetinin görüşeceği tarih ve saat belli oldu

Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşiğe girilirken DEM Parti İmralı heyeti üyeleri siyasi parti turuna devam ediyor.

Bu kapsamda AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak. Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUZ"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret ediyoruz, süreç sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşmeyi planlıyoruz.Daha sonra bir ada ziyaretimiz olacak. Ayda bir gidilen İmralı Adası ziyaretinde gelinen aşamayı kendisiyle paylaşacağız." dedi.

(Foto: AA)

MHP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.