Canlı yayında artçı DEPREM! İşte Hatay'da A Haber canlı yayınında deprem paniği

ATV - A Haber muhabiri Betül Bilsel, Hatay'da deprem bölgesindeki son durumu aktarırken canlı yayın sırasında artçı deprem oldu. Vatandaşlar yardımların toplandığı okuldan panikle dışarıya kaçtı. Bilsel, “Şu dakikalarda bir artçı sarsıntı gerçekleşiyor. Bu nedenle yardımların toparlandığı okul binası şu an boşaltılıyor. İçeride bulunanlar artçı deprem nedeniyle tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

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