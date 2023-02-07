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13,5 milyon vatandaş etkilendi! 7,7 uykuda 7,6 sokakta yakaladı! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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13,5 milyon vatandaş etkilendi! 7,7 uykuda 7,6 sokakta yakaladı! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün

Son dakika haberleri... 6 Şubat sabahı Türkiye karanlık bir sabaha uyandı. Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde felakete neden oldu. 13 milyon kişinin yaşadığı bölgede saatler 13.24'ü gösterdiğinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye de hem yurt içinden hem de yurt dışından yardımlar ulaşmaya başladı.

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İşte deprem felaketinin ikinci gününde bölgeden son gelişmeler...

11.38 Fuat Oktay, "2 büyük depremde 3419 can kaybı meydana geldi. 10 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 20 bin 534 kişi yaralandı. 14 ülkeden 3 bin 294 arama-kurtarma personeli deprem bölgesinde. 8 bini aşkın kişi kurtarıldı. 312 artçı deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a 48 saat itibariyle, işi olmayan diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. Saat 11.00 itibarıyla başladı." dedi.

11.29 BOTAŞ, doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi

11.10 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay'da enkaz altında kalan depremzedelerin çıkarılması için canla başla mücadele ettiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Hatay'da Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum-kuruluşları ve vatandaşlarımız, pek çok depremzedenin enkaz altından çıkarılması için canla başla mücadele etti" ifadelerine yer verildi.

3 BİN 400 DEPREMZEDEYE VAGONLARDA KONAKLAMA

11.04 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı. " denildi.

10.48 Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem bölgesine düzenlenen 80 sefer ile 11 bin 780 gönüllü vatandaşın taşındığını duyurdu.

10.53 Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşın İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Gemisi" (TCG) İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.

10.05 Gaziantep'te depremden etkilenen bölgelere giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir.

Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz.

09.38 AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 bin 426 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, yaptığı açıklamada, depremin etki alanının yaklaşık 110 bin kilometrekare olduğunu belirterek, "Ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık 7'de 1'ine karşılık gelen bir alanda bu depremin etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini ve iyileştirme faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.

Depreme ilişkin güncel bilgileri de paylaşan Tatar, "Şu ana kadar toplam 285 artçı var; ancak bunlar sürekli artıyor. Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775. Bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Ayrıca bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmaktadır" dedi.

Dakika dakika yüzyılın depremi!
Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem
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