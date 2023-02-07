13,5 milyon vatandaş etkilendi! 7,7 uykuda 7,6 sokakta yakaladı! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Hatay'da Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum-kuruluşları ve vatandaşlarımız, pek çok depremzedenin enkaz altından çıkarılması için canla başla mücadele etti" ifadelerine yer verildi.

3 BİN 400 DEPREMZEDEYE VAGONLARDA KONAKLAMA

11.04 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı sağlandığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı. " denildi.