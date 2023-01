Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

"Bu korkunç felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Helikopterde bulunan herkes Ukrayna vatanseverleriydi, her biri Ukrayna'yı savunuyordu ve güçlendiriyordu. Sizleri her zaman hatırlayacağız. Aileleriniz her zaman dostların ve devletin koruması altında olacaktır."

MONASTIRSKİY KİMDİR?



Monastırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisinden 2019'da milletvekili seçilerek siyasete atılmıştı.

Hukuk Fakültesi mezunu ve avukat kimliği ile tanınan Monastırskiy, 2021'de görevinden ayrılan Arsen Avakov'un yerine getirilmişti.

İki çocuk babası Monastırskiy, 42 yaşındaydı.