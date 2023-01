Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Barış için arabuluculuğa hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

HELİKOPTER KAZASI DOLAYISIYLA TAZİYE

Öte yandan Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

"BARIŞ iÇiN ARABULUCULUĞA HAZIRIZ"

Ayrıca Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI DAHİL 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ukrayna Emniyet Müdürü İgor Klimenko, yazılı açıklamasında, Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde Acil Durumlar Hizmetleri'ne bağlı bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

Kazada Monastırskiy ve yardımcısı Yevgeniy Yenin'in hayatını kaybettiğini kaydeden Klimenko, kaza nedeniyle 2'si çocuk toplam 16 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yaralanan 22 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını belirten Klimenko, ilgili tüm birimlerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğü ve kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi.

HELİKOPTER KAZASININ NEDENİ NE?



Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin, "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliği kurallarının ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Birinci Yardımcısı Evgeniy Enin ve sekreteri Yura Lubkoviç'in yanı sıra helikopterde bulunanların tümünün yaşamını yitirdiklerini hatırlatan Geraşenko, şunları kaydetti:

"Bu korkunç felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Helikopterde bulunan herkes Ukrayna vatanseverleriydi, her biri Ukrayna'yı savunuyordu ve güçlendiriyordu. Sizleri her zaman hatırlayacağız. Aileleriniz her zaman dostların ve devletin koruması altında olacaktır."

MONASTIRSKİY KİMDİR?



Monastırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisinden 2019'da milletvekili seçilerek siyasete atılmıştı.

Hukuk Fakültesi mezunu ve avukat kimliği ile tanınan Monastırskiy, 2021'de görevinden ayrılan Arsen Avakov'un yerine getirilmişti.

İki çocuk babası Monastırskiy, 42 yaşındaydı.