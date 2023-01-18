Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Kiev’deki helikopter kazasında hayatını kaybetti! Sabotaj var mı? Gürsel Tokmakoğlu A Haber’de cevapladı

SÜRECİ NASIL ETKİLER?

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Gürsel Tokmakoğlu, "Bir kaza ise bunun savaşla ilgili olan yorumunu birleştirerek işte iyi veya kötü oldu şeklinde işaret edecek bir Rus yetkilinin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Kaza meydana geldiyse kesinlikle kayıtsız kalacaklardır. Buna dair bir açıklamayı bile beklemiyorum açıkçası." dedi.

Rusya Ukrayna savaşının son durumuna da değinen Gürsel Tokmakoğlu, "Propagandaya dönüştürülürse ancak ona cevap vereceklerdir diye düşünüyorum. Savaşın seyrini doğrudan etki etmeyeceğini söylemem gerekiyor." şeklinde konuştu.