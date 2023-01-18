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Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Kiev'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti! Sabotaj var mı? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de cevapladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Kiev’deki helikopter kazasında hayatını kaybetti! Sabotaj var mı? Gürsel Tokmakoğlu A Haber’de cevapladı

Son dakika haberleri... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen helikopter kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerden birinin de Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy olduğu belirtildi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında "Ukrayna'daki helikopter kazasında sabotaj var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen helikopter kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ

Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerden birinin de Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy olduğu belirtildi.

Bakanın yanında, Bakan Yardımcısı Enin ve İçişleri Bakanlığı müsteşarının da hayatını kaybettiği açıklandı.

SABOTAJ VAR MI?

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Tokmakoğlu, "Bu konuyu inceleme fırsatımız olmadı. Çünkü kaynaklar yeterince delil ortaya koyamıyor. Sadece görüntüler var. Sanıyorum şu anda orada puslu bir görüntü söz konusu. Ama yine de ihtiyatlı konuşmamız gerekiyor. İçişleri Bakanının kullanmış olduğu helikopterin ne kadar sağlıklı olduğu bakımlarının nasıl yapıldığı veya bununla ilgili olarak oradaki uçuş şartlarının ne olduğu konusunda fikir beyan edebilmemiz için daha somut bilgilere ihtiyacımız var. Kaynaklar kaza açıklaması yapıyor ise bu çerçevede hareket etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

SÜRECİ NASIL ETKİLER?

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Gürsel Tokmakoğlu, "Bir kaza ise bunun savaşla ilgili olan yorumunu birleştirerek işte iyi veya kötü oldu şeklinde işaret edecek bir Rus yetkilinin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Kaza meydana geldiyse kesinlikle kayıtsız kalacaklardır. Buna dair bir açıklamayı bile beklemiyorum açıkçası." dedi.

Rusya Ukrayna savaşının son durumuna da değinen Gürsel Tokmakoğlu, "Propagandaya dönüştürülürse ancak ona cevap vereceklerdir diye düşünüyorum. Savaşın seyrini doğrudan etki etmeyeceğini söylemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

RUSYA'NIN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, helikopter kazası hakkında "Şu anda Kiev yönetiminin açıklamasını bekliyoruz. Kazaya ya da saldırıya ilişkin bir bilgi bekliyoruz. Bir açıklama yok." dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı'nın öldüğü kaza hakkında konuşan Sali, "Rusya'dan bir açıklama var Rusya bununla ilgili değil genel bir açıklama yapmış belki de bir açıklamanın hazırlığı niteliğinde olabilir. 'Biz Ukrayna'da bizi tehdit eden bütün unsurları hedef alırız onlara izin vermeyiz' şeklinde bir açıklama var. Herhangi bir şeye refere edilmeyen bir açıklama bu." şeklinde konuştu.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, gelişmelerin devamında "Zelenskiy'e yönelik olaylar olur mu olmaz mı?" sorusuna da cevap verdi.

Sali yaptığı açıklamada, "Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın verdiği en büyük kayıplardan birisi. İçişleri Bakanı düzeyinde birinin hayatını kaybetmesi savaş ortamında önemli bir gelişme. Acaba bakanlara yönelik yeni saldırılar ya da Zelenskiy'e yönelik olaylar olur mu olmaz mı?" ifadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.

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