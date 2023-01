Son dakika: Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 6’lı masanın cumhurbaşkanı modeline sert tepki

Geçtiğimiz yıl esnaflarımızın kooperatifler vasıtasıyla kullandığı kredi 123,2 milyar lirayı bulmuştur. Bunun 90,5 milyar lirası faiz indirimli kredidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir ayağını da ilk iş yerim projesi oluşturmaktadır. 1 milyon altyapılı arsa kampanyamızdan en başta esnafların yararlanacağını düşünüyoruz.

Birlikte üreterek birlikte çalışarak ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok.

Geçtiğimiz dönemde sadece küresel krizlere karşı insanımızı korumakla kalmadık, ekonomi programımızı engelleri aşacak, daha büyük hedeflere yönelebilmemizi sağlayacak şekilde oluşturduk. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla ve ihracat ile ülkemizi büyüme esasına dayalı politikamızı kararlılıkla uyguladık. Milli gelirimizdeki döviz kurundaki aşırı yükselişten kaynaklanan nisbi yavaşlama yeniden yükselişe geçti. İstihdamda31,5 milyonla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. İhracat Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 36 milyar dolardan geldik. Nereden nereye...

6 KAPTAN BİR GEMİYİ BATIRIR



Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına kadar her alanda çok büyük atılım içindeyiz. Memur ve çalışanlara yüksek oranlı zamlarla refah kaybını telafi ediyoruz. Bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz projelerin hayata geçtiğine şahit olacağız. Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletin huzurundayız. Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerde adaylar çıkmıştı, yarışmış ve milletin seçimiyle sandıkta ipi göğüslemiştik. Karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi, bir de gözükmeyen var 7. Bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet aday çıkarsınlar diye bekliyor. Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların Cumhurbaşkanı 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. Güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir meselesinde özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye başına geçirsin ki. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon oyla cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten sistem olacak. Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti olabilmesi mümkün mü?

BİZİM GİBİ ÜLKEYE BÖYLE BİR MODEL ÖNERMEK HAKARETTİR



Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu akıl tutulmasının bedelini millet ödeyecek. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş bozar. Yıllarca istikrarsızlıktan çok çekmiş bizim gibi ülkeye böyle bir model önermek hakarettir. Bu ülkede 6 ayda, senede bir seçim yapıldı. İstikrar diye bir şey kalmış mıydı? Mutakabata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasaya aykırı olmasıdır. Sivil darbe teşebbüsüdür. Uzaktan kumandayla hareket edecek Cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla alay ediyor demektir. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilere itibar eder. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Bu kadar çok Cumhurbaşkanı silüetinin olduğu yerde eser de hizmet de olmaz.

Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman olduğu gibi 2023'te de kendisi ve ülkesi için en doğruyu yapacaklarından şüphe duymuyorum. Allahım, cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle! Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semâvî musibetlerden koru! Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle! Rızkımız gökte ise yere indir, yer altındaysa yeryüzüne çıkar, uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helâl eyle Allah'ım!