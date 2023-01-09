Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’İklime Dayanaklı Pakistan’ konferansına mesaj: Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz

TÜRKİYE İNŞAAT SÜRECİNE GEREKEN KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR

Türkiye'nin yanı sıra diğer ülke ve uluslararası kuruluşların da çabalarıyla Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını görüyoruz. Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Pakistan'da vuku bulan felaket, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji çerçevesinde dayanışma içinde yürütmek gerekiyor. Türkiye bu küresel mücadeleye katkı sağlama bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar gören afet bölgelerinin yanı sıra Pakistan'ın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi, yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir. Türkiye Pakistan'daki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının teminiyle yeniden inşaat sürecine gereken katkıyı sağlamaya hazırdır. TOKİ başkanlığımız bu hususta Pakistan makamlarıyla temaslarını sürdürüyor. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız da insani yardımların ulaştırılması konusunda gereken her türlü hassasiyeti sergiliyor.

KARDEŞ PAKİSTAN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tarih boyunca nice zorluğun üstesinden gelen Pakistanlı kardeşlerimizin Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de suhuletle atlatacağına inanıyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rabb'im Pakistanlı kardeşlerimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun diyorum. Sözlerime son verirken konferansın uluslararası toplumun Pakistan'a olan desteğine ivme kazandırmasını diliyorum.

Programın icrasında görev alan herkese teşekkür ediyor sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.