Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Karadeniz gazı için yeni müjde! Şubatta açıklayacak bütün dünya duyacak

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir adım oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunurken, bölgede yapılan çalışmaları köşesine taşıdı. Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğunu belirten Donat, "Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz. Gerisi... Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL