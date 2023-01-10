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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Karadeniz gazı için yeni müjde! Şubatta açıklayacak bütün dünya duyacak

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir adım oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunurken, bölgede yapılan çalışmaları köşesine taşıdı. Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğunu belirten Donat, "Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz. Gerisi... Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:20
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Karadeniz gazı için yeni müjde! Şubat’ta açıklayacak bütün dünya duyacak

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki çalışmaları köşesine taşıyan Donat, "Şubatı bekleyin" diyerek önemli bilgiler paylaştı.

İşte Donat'ın 'Doğalgaz müjdeleri" başlıklı o yazısı:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Karadeniz gazı için yeni müjde! Şubat’ta açıklayacak bütün dünya duyacak

Sakarya Gaz Sahası... Binlerce insan... 9 helikopter... 51 gemi... Yoğun bir çalışma temposu... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bizi bir bağlantı noktasında durduruyor:
- Deniz ile kara bağlantısı... Denizden gelen doğalgaz hattının, karadaki hat ile buluştuğu nokta burası... Medyadan ilk gören kişi sizsiniz.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Karadeniz gazı için yeni müjde! Şubat’ta açıklayacak bütün dünya duyacak

Teşekkür ediyoruz... Ve okurlarımızdan gelen yoğun sorulardan birini soruyoruz:
- Karadeniz doğalgazı evlere, fabrikalara ulaşınca... Faturalarda ucuzlama olacak mı?
Yanıt sevindirici... Müjde:
- Evet... Mutlaka olacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Karadeniz gazı için yeni müjde! Şubat’ta açıklayacak bütün dünya duyacak

'Karar siyasi otoritenin'
Milletin beklentisi... Soru yağmuru... Karadeniz doğalgazı ilk ay bedava verilecek mi? Bölgede öyle yoğun konuşuluyor ki. Genel Müdür Melih Han Bilgin'in yanıtı:
Maliyet konusu çok önemli... Biz hesaplamaları yapar ve siyasi otoriteye sunarız.
Alternatiflerimiz var... A alternatifi... Sonra B... Ve C... Bu alternatifler, siyasi otoritenin önündeki pencerelerdir.
Karar siyasi otoritenindir.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Karadeniz gazı için yeni müjde! Şubat’ta açıklayacak bütün dünya duyacak

Şubatı bekleyin
Karadeniz'deki doğalgaz rezervi, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok çok fazla.
Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz.
Gerisi... Özel ve gizli bilgi.
Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar.