Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalar | “Buradan meydan okuyorum” deyip gençlere mesaj verdi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu. Gençlere hitap eden Başkan Erdoğan, "Birileri, ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar." sözleriyle muhalefeti eleştirdi. "Sevgili gençler buradan bir kez daha meydan okuyorum" diyen Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmadık bundan sonra da kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
81 ilden üniversiteliler İstanbul'da Volkswagen Arena'da buluştu. Programda şarkıcı Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan, düet şarkıları 'Şarttır'ı seslendirdi.
Programın sonunda gençler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile sürpriz yaptı. Kurtoğlu, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendirdi. Kurtoğlu, Başkan Erdoğan'a "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.
Başkan Erdoğan, "ÜniAK FEST" programında üniversite öğrencilere hitap etti.
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST), konuşmasına Türkiye Yüzyılı şarkısından mısra okuyarak başladı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri selamlayan Erdoğan, gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.
Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.
TÜRKİYE VE GELECEĞİMİZİ GÖRMEK İSTEYENLER AK GENÇLİĞE BAKSIN
Gençlerin, maziden atiye kurulan köprünün kilit taşı olduğunu ifade eden Başka Erdoğan, şöyle konuştu:
"Çünkü Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki bu gençlik, uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Çünkü üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik, 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir.' şuurundaki gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik, İstiklal Marşı'mızda tarif edilen gençliktir. Bu gençlik, milletimizin parlayan yıldızı, yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. Bu gençlik kendisine zincir vurmaya kalkan çılgınları, kükremiş sel gibi aşıp geçen ve geçecek olan gençliktir.
Bu gençlik, kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret, bileğindeki güç ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini görmek isteyen, başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. Türkiye Yüzyılı'nın başladığını görmek isteyen başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamdediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatını verdiği için hamdediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim etsin."
MUHALEFETE TEPKİ: AKILLARINCA OPERASYON ÇEKİYORLAR
Sevgili gençler, ilk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Biz de yaşımız kaç olursa olsun gençlik yıllarımızın heyecanı azmi ve kararlılığıyla ülkemize hizmet ettik, ediyoruz. Son dönemde birileri kuşakları harflele etiketleyerek bizimle arasını açmaya çalışıyor. Sokak röportajları, medya üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada. Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Birileri sosyal medya mecralarında kendini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, diz dize, el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, taklit etmeye çalıştılar o da olmadı.
AK PARTİ GENÇLERİMİZDEN EN FAZLA OYU ALAN PARTİ OLMAYA DEVAM EDECEK
Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, kütüphanelerde her yerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Gençlik kollarımız sadece son 2 sene de yaptığı 423 bin yeni toplamda 1 milyonu geçen üyeyle AK partini gücünü ispatlamıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtay'daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer partileri üst üste koyup 3'le çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.
GENÇLERİMİZLE HİÇ KİMSENİN ARAMIZA GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
Ortaokulndan liseden gelen gençlerimizle sizlerden bu nöbeti alarak yollarına devam edecektir. Sevgili gençler buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle bu zaman kadar aramıza sokmadan bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorunun çözdüğümüz, her talebini karşıladğımız için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir.
Biz dün Antalya'daydık. Antalya Kepez'de resmi rakamları istedim. 90 bin rakam vardı. Ardından Kumluca'ya gittim. Orada da 13 bin kişi. Daha sonra Manavgat'a geçtim. Yanan yerleri 1 yılda bitirdik. Konut sahiplerinin 400 tanesini sahip ettik.
GENÇLERİN ÖNÜNÜ BİZ AÇTIK
Biz üniversiteye gireceğimiz zaman, üniversite lise mezunlarından 10'da 1 alıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi üniversiteye girmek isteyenlere kapılar açık. Gençlerin önünü biz açtık. Yıllarca bu ülkenin evlatları yüksek öğrenim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti, barınacak yurt bulamadığı için gitmek zorunda kaldı.
Yıllarca bu ülkenin evlatları özgürlüklerini, haklarını, hayallerini dile getirmekten bile men edildi. Biz ülkemizin her meselesi gibi gençlerimizin tüm sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduk. Mesleki eğitime, vurulan kat sayı darbesine son verdik. Kızlarımıza başörütüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize seçilme hakkını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkartarak dileyen her öğrencimizin yüksek öğretim görmesini temin ettik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aylık 550 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Gençtiğimiz yıl yaptığımız düzenleme ile 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okula dönme imkanı sağladık.
Sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta her alanda gençlerimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin 2. asrını yine gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlanıyoruz. Tabii bunun için önce 2023 seçimlerini zaferle taçlandırmamız gerek.
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