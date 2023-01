Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Üniversiteli AK Gençlik Festivali’nde önemli açıklamalar | “Buradan meydan okuyorum” deyip gençlere mesaj verdi

AK PARTİ GENÇLERİMİZDEN EN FAZLA OYU ALAN PARTİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, kütüphanelerde her yerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Gençlik kollarımız sadece son 2 sene de yaptığı 423 bin yeni toplamda 1 milyonu geçen üyeyle AK partini gücünü ispatlamıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtay'daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer partileri üst üste koyup 3'le çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.





GENÇLERİMİZLE HİÇ KİMSENİN ARAMIZA GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Ortaokulndan liseden gelen gençlerimizle sizlerden bu nöbeti alarak yollarına devam edecektir. Sevgili gençler buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle bu zaman kadar aramıza sokmadan bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorunun çözdüğümüz, her talebini karşıladğımız için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir.



Biz dün Antalya'daydık. Antalya Kepez'de resmi rakamları istedim. 90 bin rakam vardı. Ardından Kumluca'ya gittim. Orada da 13 bin kişi. Daha sonra Manavgat'a geçtim. Yanan yerleri 1 yılda bitirdik. Konut sahiplerinin 400 tanesini sahip ettik.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ BİZ AÇTIK



Biz üniversiteye gireceğimiz zaman, üniversite lise mezunlarından 10'da 1 alıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi üniversiteye girmek isteyenlere kapılar açık. Gençlerin önünü biz açtık. Yıllarca bu ülkenin evlatları yüksek öğrenim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti, barınacak yurt bulamadığı için gitmek zorunda kaldı.



Yıllarca bu ülkenin evlatları özgürlüklerini, haklarını, hayallerini dile getirmekten bile men edildi. Biz ülkemizin her meselesi gibi gençlerimizin tüm sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduk. Mesleki eğitime, vurulan kat sayı darbesine son verdik. Kızlarımıza başörütüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize seçilme hakkını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkartarak dileyen her öğrencimizin yüksek öğretim görmesini temin ettik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aylık 550 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Gençtiğimiz yıl yaptığımız düzenleme ile 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okula dönme imkanı sağladık.



Sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta her alanda gençlerimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin 2. asrını yine gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlanıyoruz. Tabii bunun için önce 2023 seçimlerini zaferle taçlandırmamız gerek.