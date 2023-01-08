08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj

Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2023 15:07
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu. Gençlere hitap eden Başkan Erdoğan, "Birileri, ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar." sözleriyle muhalefeti eleştirdi. "Sevgili gençler buradan bir kez daha meydan okuyorum" diyen Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmadık bundan sonra da kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan gençlere mesaj
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj
Başkan Erdoğan gençlere ne mesaj verecek?
Başkan Erdoğan gençlere ne mesaj verecek?
İstanbul’da gençler buluşması
İstanbul'da gençler buluşması
CHP’li başkan özür dileyip yine taciz etti!
CHP'li başkan özür dileyip yine taciz etti!
Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı
Dünyanın örnek aldığı ordu
Dünyanın örnek aldığı ordu
Sarıkamış şehitleri için dua
Sarıkamış şehitleri için dua
Kurumlarıyla bir bütün olan iktidar
Kurumlarıyla bir bütün olan iktidar
6’lı masaya ’ABD projesi’ dedi: Yayından alındı
6'lı masaya 'ABD projesi' dedi: Yayından alındı
HDP ’ortak aday’ üzerinden bölündü
HDP 'ortak aday' üzerinden bölündü
Başkan Erdoğan’dan ziyaret
Başkan Erdoğan'dan ziyaret
6’lı masa uyarısı: Türkiye için dinamittir
6'lı masa uyarısı: "Türkiye için dinamittir"
Daha Fazla Video Göster