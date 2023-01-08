08 Ocak 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu. Gençlere hitap eden Başkan Erdoğan, "Birileri, ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar." sözleriyle muhalefeti eleştirdi. "Sevgili gençler buradan bir kez daha meydan okuyorum" diyen Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmadık bundan sonra da kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.