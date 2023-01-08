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İstanbul'da gençler buluşması! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de: Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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İstanbul’da gençler buluşması! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber’de: Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber spikeri Merve Türkay'ın sorularını yanıtladı. Dağ, "Salondaki binlerce genç memlekete hizmet edecek. Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber spikeri Merve Türkay'ın sorularını yanıtladı.

Programa yoğun katılım olduğunu vurgulayan Dağ, "Genç kardeşlerimiz bu salonu doldurdular. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Salondaki binlerce genç memlekete hizmet edecek. Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak." dedi.

6'LI MASAYA TEPKİ

"Hayatımın yarısı AK Parti ailesi içinde geçti" ifadelerini kullanan Dağ, "Birileri eski sistem devam etsin mantığında olabilir. 6'lı masanın yaptığını görecek olursanız 90'lardaki vesayet mantığından bir farkları yok. 6'lı masa vesayeti oluşturmak istiyor. Biz bunları çoktan geride bıraktık." şeklinde konuştu.

İstanbul’da gençler buluşması İSTANBUL'DA GENÇLER BULUŞMASI

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