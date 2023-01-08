İstanbul’da gençler buluşması! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber’de: Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber spikeri Merve Türkay'ın sorularını yanıtladı.

Programa yoğun katılım olduğunu vurgulayan Dağ, "Genç kardeşlerimiz bu salonu doldurdular. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Salondaki binlerce genç memlekete hizmet edecek. Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak." dedi.