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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde önemli açıklamalar! ABD’ye “FETÖ elebaşı” tepkisi!

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi’nde önemli açıklamalar! ABD’ye “FETÖ elebaşı” tepkisi!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerini besleyenler bize nutuk çekiyor" sözleriyle Batı'nın çifte standartına tepki gösterdi. ABD'ye "FETÖ elebaşı" eleştirisinde bulunan Erdoğan, "Gönderdiğimiz dosyalara rağmen kapısını çalan olmadı." dedi. Başkan Erdoğan, "Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde hayata geçirilen Anayasa ve Yüksek Mahkemeler Yargı Konferansı'nın ilkinin bundan dört yıl önce Türkiye'de düzenlendiğini anımsattı.

Bu konferansta yüksek yargı mercileri arasındaki işbirliğini ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan İstanbul Deklarasyonu'nun kabul edildiğini aktaran Erdoğan, "Geçen yıl Endonezya'da gerçekleştirilen ikinci konferansla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri Anayasa Yargı Mercileri Konferansı artık resmi ve bağımsız bir platform haline dönüştü. Bu silsilenin devamı niteliğindeki şu anki konferansımızın İstanbul ve Bandung Deklarasyonlarını çok daha ileriye taşıyacağı kanaatindeyim. Bugün başlayan ve iki gün boyunca devam edecek konferansta hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı gibi başlıklarda faydalı, verimli tartışmaların yapılacağına inanıyorum. Aynı şekilde konferansımız anayasal davalar ve içtihatların ele alınmasıyla ilgili yüksek yargı mercilerimiz arasında karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımına da imkan verecektir." diye konuştu.

DEVLETİN DE DEVLETİN TÜM KURUMLARININ DA ASLİ VARLIK SEBEBİ İNSANDIR

Başkan Erdoğan, konferansa katkı sağlayacak yüksek mahkeme temsilcilerine ve hukuk insanlarına teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Anayasa Mahkemesi Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor, toplantımızın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Bizim devlet geleneğimizin esasını, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu' oluşturur. Buna göre devletin de devletin tüm kurumlarının da asli varlık sebebi insandır, eşref-i mahlukat olan insana hizmettir. Devletin görevi hepsi eşit haklara sahip vatandaşlarına güvenlikten temel ihtiyaçların karşılanmasına her alanda birinci sınıf hizmet vermektir. Kamu eliyle vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini belirleyen kıstas ise devleti yöneten kadroların bilgisi, becerisi, vizyonu, dirayetidir. Devlet dediğimiz mekanizmanın, varoluş gayesini yerine getirebilmesi, vizyoner yöneticiler vasıtasıyla tüm organlarının sağlıklı işleyişine bağlıdır. Hiç şüphesiz devlet de kendi içinde bir güçler dengesine sahiptir. Bu denge ne kadar sağlıklı kurulur ve işletilirse devlet mekanizması ve onu oluşturan kurumlar da o derece iyi, verimli etkin çalışır. Demokratik sistemin omurgasını oluşturan erkler arasında çekişme, çatışma veya yıkıcı rekabet yaşanması halinde ise bunun zararını toplum görmektedir. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge kadar, bunların her birinin kendi içindeki uyumu da önemlidir."

Yasama, yürütme, yargı arasındaki denge kadar bunların kendi içindeki uyum o kadar önemlidir. Yürütmenin krize girmesi topyekün sistemi tıkar. Yargının işleyişindeki aksaklıklar da sistemde hataya yol açar.

Hiç şüphesiz bu tablo içinde yargının ayrı bir önemi vardır. Üstelik Türkiye bu konuda çok kötü örnekler yaşamıştır. Devlet ancak ve ancak adalet üzerinde yükselir, gelişir, büyür. Adalet dağıtamayan, vatandaşına adaletle hükmedemeyen devlet, tıpkı temeli çürümüş yıkılmaya mahkum bir bina gibi gider. Türkiye olarak geçmişte yaşadığımız tecrübeler ışığında son 20 yılda adelet hizmetinin kapasitesini artırdık.

Yargının bağımsızlığı ile birlikte tarafsızlığını da anayasal güvenceye alarak hukuk sistemimizin önemli bir eksiğini gidermiş olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçerek tarihimizde ilkkez güçler ayrılığı sistemini tesis ettik. Bu süreçte kamuoyunun farklı kesiminin takip ettiği kimi hadiseler tarafından tartışmalar olabiliyor.

Adalet hizmetleri veinsan hakları başlıkları altında yapılanlar ne kadar büyük olursa olsun hiçbir zaman yeterli değildir. Hayatın sürekli değiştiği bir iklimde hukuk sisteminin dışarıda kalması düşünülemez. Devletin bu hususlarda kendisini sürekli yenilemesi son derece mühimdir. Özgürlük, güvenlik, bu dengeler üzerinde hak ve özgürlükleri ilgilendiren her meselede tavrımızı insan öncelikli olarak belirliyoruz. Bu süreçte önümüzü açan her eleştiriye her fikre de kulak veriyoruz. Artık 20 yılı geride bırakan iktidar yıllarımızın hak ve özgürlük reform iradesini kaybetmemiş olmasıdır. Bunca yıldır bize rehberlik eden, reformcu ruhu güçlendirmekte kararlıyız.

Kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşme erdemini gösteremeyenler ağızlarını her açtığında insan haklarından hukukun üstünlüğünden bahsediyorlar. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca taş üstünde taş bırakmayanlar bizim hukuk ve adalet sistemimize laf söylüyor. Doğrudan insanı, insan onurunu milleti etkileyen konularda çifte strandart uygulamak insan haklarına zarar vermektedir.

Neredeyse 12. yılını tamamlamak üzere olan Suriye krizi bunun en acı örneği olarak karşımızda duruyor. Bu kriz karşısında maalesef insanlık iyi bir intiham veremedi. Türkiye'nin arasında bulunduğu bir avuç ülke dışında kimsenin umurunda olmadı. Ne Aylan bebeğin dramı, ne de bombalar altında can verern çocukların acıları Batı'lı ülkeleri harekete geçiremedi.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ: BATI VAHŞETE TEPKİ GÖSTERMİYOR

Müslümanlara yönelik arzi bakış açısının ürünü kin ve nefret dalgalarının olumsuz etkisi hemen yanı başımızda devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet noktasına ulaşmıştır. Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine Batı ülkeleri kayda değer bir tepki göstermiyor.

ABD'YE "FETÖ ELEBAŞI" TEPKİSİ: KAPISINI ÇALAN OLMADI

Suriyeli, Afrikalı göçmenlere kapı duvar olan ülkeler sıra PKK'lı FETÖ'cü ülkere gelince kapılarını açıyor. Bölücü terör örgütü bu ülkelerde topladığı milyonlarca euroyla Suriye, Irak ve Türkiye'ye saldırılar için kendini finanse ediyor. Adları suç dosyaları ayyuka çıkan birçok firarı darbeciyle ilgili taleplere rağmen Batı ülkeler hiçbir hukuki adım atmadılar. Bütün kloser belgeler ortada ama barındıkları ülkede FETÖ elebaşınının kapısını çalan olmadı. 15 Temmuz gecesinde 250 vatandaşımızı şehit eden terörstler Avrupa ülkelerinde ellerini kollarını sallayarak geziyor.

Biz kimin ne dediğine bakmadan mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye'yi güvenlikle, adaletete ilk sıraya çıkarana kadar çabalarımızı devam edeceğiz. Ancak insan onuru yerine kendi refahını gözetenlerin bu tavrını sürdürme şansı yoktur. Er geç bu sistem çatlayacaktır.


ABD’ye “FETÖ elebaşı” tepkisi ABD'YE "FETÖ ELEBAŞI" TEPKİSİ

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