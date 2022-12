Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi’nde önemli açıklamalar! ABD’ye “FETÖ elebaşı” tepkisi!

Yasama, yürütme, yargı arasındaki denge kadar bunların kendi içindeki uyum o kadar önemlidir. Yürütmenin krize girmesi topyekün sistemi tıkar. Yargının işleyişindeki aksaklıklar da sistemde hataya yol açar.

Hiç şüphesiz bu tablo içinde yargının ayrı bir önemi vardır. Üstelik Türkiye bu konuda çok kötü örnekler yaşamıştır. Devlet ancak ve ancak adalet üzerinde yükselir, gelişir, büyür. Adalet dağıtamayan, vatandaşına adaletle hükmedemeyen devlet, tıpkı temeli çürümüş yıkılmaya mahkum bir bina gibi gider. Türkiye olarak geçmişte yaşadığımız tecrübeler ışığında son 20 yılda adelet hizmetinin kapasitesini artırdık.

Yargının bağımsızlığı ile birlikte tarafsızlığını da anayasal güvenceye alarak hukuk sistemimizin önemli bir eksiğini gidermiş olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçerek tarihimizde ilkkez güçler ayrılığı sistemini tesis ettik. Bu süreçte kamuoyunun farklı kesiminin takip ettiği kimi hadiseler tarafından tartışmalar olabiliyor.



Adalet hizmetleri veinsan hakları başlıkları altında yapılanlar ne kadar büyük olursa olsun hiçbir zaman yeterli değildir. Hayatın sürekli değiştiği bir iklimde hukuk sisteminin dışarıda kalması düşünülemez. Devletin bu hususlarda kendisini sürekli yenilemesi son derece mühimdir. Özgürlük, güvenlik, bu dengeler üzerinde hak ve özgürlükleri ilgilendiren her meselede tavrımızı insan öncelikli olarak belirliyoruz. Bu süreçte önümüzü açan her eleştiriye her fikre de kulak veriyoruz. Artık 20 yılı geride bırakan iktidar yıllarımızın hak ve özgürlük reform iradesini kaybetmemiş olmasıdır. Bunca yıldır bize rehberlik eden, reformcu ruhu güçlendirmekte kararlıyız.