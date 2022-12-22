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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Bitlis Çayı Viyadüğü hizmete girdi

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Bitlis Çayı Viyadüğü hizmete girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bitlis Çayı Viyadüğü hizmete girdi BİTLİS ÇAYI VİYADÜĞÜ HİZMETE GİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.

"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI İLE ZİRVEYE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ"
Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor.

Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz. Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik.

Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız.

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