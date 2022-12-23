23 Aralık 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan’dan ABD’ye “FETÖ elebaşı” tepkisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri besleyenler bize nutuk çekiyor." diyerek Batı'nın çifte standartına tepki gösterdi. ABD'ye "FETÖ elebaşı" eleştirisinde bulunan Erdoğan, "Gönderdiğimiz dosyalara rağmen kapısını çalan olmadı." dedi.