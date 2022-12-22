AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesine gönderme: Arabesk filme benzemeye başladı
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki baba-oğul benzetmesine ilişkin "Arabesk filme benzemeye başladı. O onu seviyor, öteki onu daha çok seviyor. Bir aile ilişkisi ortaya çıkıyor. Apolitik ve garip bir tablo. Burada vahşet, dehşet dram bir arada. Kimin kimi sevdiği onları ilgilendirir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki baba-oğul benzetmesine tepki gösterdi.
ARABESK FİLMLERE BENZEMEYE BAŞLADI
İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:
Arabesk filmlere benzemeye başladı. Biri onu seviyor, öteki onu seviyor. Apolitik ve garip de bir tablo. Ben sana sahip çıkıyorum, deniyorsa cari açık olduğu için bu sözler kullanılıyor. 6'lı masa denirken bir bütünsellikten bahsedilemeceği görüldü. Parti Genel merkezi Saraçhane'ye taşınmış gibi bir izlenim verdiler. Bir genel başkanın belediye başkanının çağrısını sosyal medyadan öğrenmesi tabloyu ortaya koyuyor. Absürt bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu bir antisiyasettir. Arabesk Film izler gibi izliyoruz.
AKŞENER'İN BU YAKIŞTIRMASI HOŞ DEĞİL
Akşener'in bu yakıştırması hoş değil. Kendisine bunu kim söylemiş bilmiyoruz. Böyle argo bir ifadenin kullanılması yanlış olmuştur. Teşkilatlarımızın başarıları ortadadır. Yakışıksız bir ifade olduğunu ifade etmek isterim.
DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMASI
6'lı masanın nasıl hareket etmesiyle ilgili HDP'den açıklama geliyor. Bu ifadelerde 6'lı masaya yön verme var. Açıklamada devleti yeniden inşa etme sürecinden bahsediyor. Bu ne demektir ve 6'lı masa buna ne diyor? Onların değerlendirmelerini görmek gerekir.
MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ: DALLAS DİZİSİ Mİ VAR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı imza töreninde siyasi gündemi değerlendirdi. Muhalefetin skandallarını hedef alan Bakan Varank, "Bir tanesi diyor ki 'Bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu, diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam' siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var?" şeklinde konuştu.
Bakan Varank, "Tabi bakıyorsunuz, teknolojiyi anlamak isteyen birileri de teknoloji görmek için New York'a gidiyor, Londra'ya gidiyor. Diyor ki adam, 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye'nin gündemine sokmak istiyorum' ama Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam ki 'Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın?' , muhtemelen bundan haberdar değildir. Geçen gün biliyorsunuz, bir vizyon toplantısı gerçekleştirdi Sayın Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin diye bir danışman tutmuş. Danışmanı Türkiye'ye getirememiş ancak çevrimiçi bağlantı yapmış. Diyor ki, 'Ben bağlantıyı şunun için yaptım, Türkiye teknoloji görsün' diye. Yani çevrimiçi bağlantı kurmak ve Zoom programını kullanmayı, teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Ben, buradan Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Bakın kendisi onun yerlisinin olduğunu bile bilmiyor. Keşke BİP programını kendisine tanıtsaydınız da çevrimiçi bağlantıyı da Turkcell'le beraber yapsaydı. Biz tabi bunları kürsülerden biraz latife olsun, biraz da vizyon farkını bizim vatandaşlarımız görsün diye anlatıyoruz. Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi işimize bakıyoruz, kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bizim amacımız Türkiye'yi teknoloji üreten bir ülke haline getirmek. Biz bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz ve Zoom toplantısını teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz. Siyasi gündem karışık. Yani, biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam.' Yani, siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var? Biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız ve işimize bakacağız" şeklinde konuştu.
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