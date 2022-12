AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun baba-oğul benzetmesine gönderme: Arabesk filme benzemeye başladı

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ: DALLAS DİZİSİ Mİ VAR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı imza töreninde siyasi gündemi değerlendirdi. Muhalefetin skandallarını hedef alan Bakan Varank, "Bir tanesi diyor ki 'Bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu, diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam' siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var?" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "Tabi bakıyorsunuz, teknolojiyi anlamak isteyen birileri de teknoloji görmek için New York'a gidiyor, Londra'ya gidiyor. Diyor ki adam, 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye'nin gündemine sokmak istiyorum' ama Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam ki 'Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın?' , muhtemelen bundan haberdar değildir. Geçen gün biliyorsunuz, bir vizyon toplantısı gerçekleştirdi Sayın Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin diye bir danışman tutmuş. Danışmanı Türkiye'ye getirememiş ancak çevrimiçi bağlantı yapmış. Diyor ki, 'Ben bağlantıyı şunun için yaptım, Türkiye teknoloji görsün' diye. Yani çevrimiçi bağlantı kurmak ve Zoom programını kullanmayı, teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Ben, buradan Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Bakın kendisi onun yerlisinin olduğunu bile bilmiyor. Keşke BİP programını kendisine tanıtsaydınız da çevrimiçi bağlantıyı da Turkcell'le beraber yapsaydı. Biz tabi bunları kürsülerden biraz latife olsun, biraz da vizyon farkını bizim vatandaşlarımız görsün diye anlatıyoruz. Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi işimize bakıyoruz, kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bizim amacımız Türkiye'yi teknoloji üreten bir ülke haline getirmek. Biz bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz ve Zoom toplantısını teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz. Siyasi gündem karışık. Yani, biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam.' Yani, siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var? Biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız ve işimize bakacağız" şeklinde konuştu.