6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine AK Parti ve bakanlardan peş peşe tepki: Mağdurun yanında suçlunun karşısındayız

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER: LANETLİYORUZ

Türkiye'yi sarsan olayla ilgili AK Parti'den peş peşe çok sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan, "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz" paylaşımı yaptı.