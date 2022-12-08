Cinsel istismar iddialarına tepki! Aile Bakanlığı davaya müdahil oldu

Aile Bakanlığı 6 yaşındaki çocuğa yapılan istismar iddiasıyla açılan davayla müdahil olduğunu açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız" ifadelerini kullandı.

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